¿'La venganza de Analía' se inspiró en dos personajes de la política de la vida real?

#Repost @cmoproduccionessas ・・・ El es Pablo de la Torre, interpretado por @geoslebi , protagonista de @lavenganzadeanaliacaracol. Pablo es un joven y carismático político quien inicialmente apoya a Guillermo León Mejía, pero con la llegada de Analía a la campaña se revivirá el viejo amor entre ambos. No se pierda “La Venganza de Analía” a las 8:30 pm, una serie creada y producida por @cmoproduccionessas para @caracoltv.