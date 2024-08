Yeison Jiménez confesó que fue víctima de reprochable acción de un fan durante un concierto, “pude respirar "

Uno de los cantantes de música popular más famosos en Colombia es Yeison Jiménez, quien cuenta con alrededor de 8 años de experiencia en la industria llevando grandes éxitos a diferentes escenarios nacionales e internacionales como ‘Aventurero’, Guaro’, ‘Vete’, entre otros. Actualmente, el artista divide sus tiempo en la música con su faceta como empresario, pues cuenta con 9 negocio ubicados en diversas zonas del país.

El manzañero más allá de su música también ha sabido destacarse por su carisma y ganas de ayudar a quienes más lo necesitan, donde su auge como cantante, sin duda, ha sido uno de los pilares más importantes. Hace pocos meses Jiménez inició su gira mejor conocida como ‘Invicto Tour’ con lo que ha buscado cumplirle a sus fanáticos a partir de sus temas más exitosos y por ende, con la participación de muchos otros artistas del género popular.

Sin embargo, en medio de su amplia experiencia su camino no ha sido para nada sencillo, pues durante una pasada entrevista con Eva Rey, Jiménez habló de la experiencia más desagradable que ha tenido en uno de sus conciertos y la cual se dio en su natal Manizales: “caminando del camerino a la tarima, un man me botó una copa de trago en la cara, o sea a penas me iba a subir. Iba limpiecito con un traje beige a salir a tarima bien bonito y alguien va y me tira el trago porque se le vino a la cabeza tarármelo en la cara y simplemente pude respirar y seguir con el ‘show’”, agregó Yeison Jiménez durante la mencionada entrevista.

Cabe resaltar que son constantes los ataques en contra de los cantantes, pues una de las más recordadas fue a Jessi Uribe, a quien durante un concierto en Samaná, Caldás un hombre en alto estado de embriaguez le lanzó un objeto que lo golpeó en su cabeza y por el que tuvo que salir del escenario por algunos minutos.

¿Cuántos años lleva Yeison Jiménez con su pareja?

Yeison Jiménez lleva aproximadamente 10 años con su pareja, Sonia Restrepo, a quien conoció en los inicios de su carrera en su natal Caldás, donde luego de varias citas y de entablar una relación a distancia, tomaron la decisión de vivir juntos en Bogotá, junto a la hija de Sonia, Camila y años después le dieron la bienvenida a Thaliana y recientemente a Santiaigo, quien cumplió 2 meses de vida y llegó al mundo para unir mucho más a la familia del artista.