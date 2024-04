“Ustedes ya conocen la mentalidad del guerrillo”: Marbelle vuelve a arremeter contra el Gobierno Petro

La cantante de música popular Marbelle ha sido una de las figuras públicas del entretenimiento más críticas con la gestión del presidente Gustavo Petro. Sus comentarios incluso le han valido varios líos jurídicos con altos funcionarios del Gobierno Nacional. En la mañana de este miércoles 24 de abril la artista hizo varias publicaciones en las cuales arremetió contra el Ejecutivo. “Ustedes ya conocen la mentalidad del guerrillo... Se queda a las buenas o a las malas…”, indicó Marbelle a través de su cuenta de X (antes Twitter).

PUBLICIDAD

Con esta indirecta, la cantante parecía referirse a una declaración que hizo el presidente Gustavo Petro en las últimas horas sobre su permanencia en el poder. También a través de X, el primer mandatario había publicado un extenso mensaje en el cual advertía que las protestas que se llevaron a cabo el pasado domingo 21 de abril no solo tenían el objetivo de sacar al presidente del poder, sino que hacían parte de un proceso para darle un “golpe blando” a él y a su Gobierno.

“Estamos viviendo una era interesante, creyeron que el cambio era de mentiras. No les gusta que no vaya a los clubes de los poderosos a vender el erario por migajas. Yo aquí no estaré más allá de agosto del 2026, pero el mandato popular me lleva a no estar ni un día menos”, indicó el presidente Petro en X.

Recomendados

Marbelle también criticó propuesta de pagos a médicos

La cantante Marbelle también arremetió contra un documento que había publicado el Ministerio de Salud y que había generado una fuerte polémica en las últimas horas. Se trata de un borrador de resolución que establecía un nuevo manual tarifario de servicios sanitarios en Colombia. Aunque muchos sectores han indicado que es fundamental para el país actualizar estas tarifas, los datos que contenía el documento generaron un gran descontento.

De hecho, se conoció que habría pagos a médicos generales de cerca de 10.000 pesos por sus consultas y de 40.000 pesos a algunos especialistas, entre otros rubros.

En esa coyuntura, Marbelle sostuvo: “Lo que sucedió ayer es muy sencillo de entender”, señaló. “Eres Médico... 10 mil. Eres asesino, atracador... ¡1 millón!”, agregó.

Vale decir, sin embargo, que el borrador de resolución no solo no es una decisión en firme, sino que fue borrada por el Ministerio de Salud después de la ola de críticas que recibió.