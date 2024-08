Marbelle mostró sus ‘secretitos’ de belleza junto a Carla Giraldo de ‘La casa de los famosos’

Marbelle es una famosa cantante que ha marcado huella desde hace varios años, teniendo en cuenta que el inicio de su carrera artística se dio siendo tan solo una niña, pero a pesar de tener pocos años de edad en aquel momento, tenía claro que su más grande pasión estaba enfocada en la música. Años más tarde la bonaverense logró llegar a los principales escenarios del país y también siendo parte de algunos programas de entretenimiento como lo son ‘La descarga’ de Caracol televisión, el Factor X del Canal RCN y sin duda, la más importante ‘Amor sincero’, novela que relató su vida y que le permitió seguir dándose a conocer por medio de las redes sociales, tanto así que recientemente Marbelle mostró sus ‘secretos de belleza junto a Carla Giraldo de ‘La casa de los famosos’.

La artista en los últimos meses ha estado enfocada en su proyecto ‘Planchando el despecho’, junto a Yolanda Rayo, Majida Issa, Sheyla y Laura de León, así como también seguir adelante con su carrera como solista y hace pocos meses se confirmó que regresa a la pantalla chica siendo parte de la segunda temporada de ‘La Descarga’. En medio de la serie de compromisos con los que cuenta resulta más que necesario seguir cuidándose físicamente, pues no es la primera vez que Marbelle llama la atención por este tipo de hechos.

Esta vez, Marbelle no terminó siendo la única protagonista, pues también lo hizo junto a su gran amiga Carla Giraldo: “Hoy en casita y hay algo muy importante que no se nos puede olvidar semanalmente, como lo hago yo que ya pasé por ahí y ya está por allá en la misma. Ella nunca me desampara, me cae en los ensayos, en los conciertos, en los ensayos, me cae donde sea y ahora me cae acá. Es necesario y muy importante a quien se le entrega la salud y el bienestar por eso yo siempre tengo a Angicita que es super especial conmigo”, agregó la intérprete de ‘Adicta al dolor’.

¿Qué fobia tiene Marbelle?

Aunque Marbelle ha buscado dejar varias situaciones de su vida en privado, lo cierto es que en un pasado video su hija, Rafaella, fruto de su matrimonio con Royne Chávez reveló que su mamá le teme a las agujas desde hace mucho tiempo padeciendo un fuerte dolor, motivo por el cual busca distraerse mientras que la inyectan, pues constantemente se realiza algunas terapias con el fin de mejorar su salud y proteger su sistema inmunológico. Pero, el motivo detrás de eta fobia tiene que ver con que padeció peritonitis y tuvo que enfrentar varias situaciones.