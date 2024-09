La tanda del pop que encabeza el FEP 2025: Olivia Rodrigo, Shawn Mendes y Justin Timberlake, conozca quienes son

El Festival Estéreo Pícnic vuelve a tomarse el Parque Metropolitano Simón Bolívar en 2025, sumergiendo a todos sus fans en un mundo distinto los días 27,28,29 y 30 de marzo; con un cartel de lujo y por supuesto con artistas de talla internacional. Cómo de costumbre, el anuncio de las fechas se realizó por medio de la cuenta oficial del FEP, donde se reveló que el gran festival se llevará a cabo por cuatro días, además de que el anuncio llegó con las fechas de venta y precios de la boletería, que van desde 1.299.000 hasta los 2′599.000.

PUBLICIDAD

Esta edición está encabezada por el pop y por supuesto el rock, que brindaran el espacio perfecto para vivir la música al máximo, pues los asistentes se podrán deleitar bailando, gritando e incluso llorando con las presentaciones de sus artistas favoritos, por eso, conozca quiénes serán los encargados de poner a vibrar al ritmo del pop a los Bogotanos.

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo es una joven cantante y compositora estadounidense que ha revolucionado la industria musical con su estilo pop alternativo, lleno de letras honestas y conmovedoras que han cautivado a miles de personas alrededor del mundo. Desde su salto a la fama con su álbum debut “Sour”, se ha convertido en una de las artistas más nombradas e influyentes del pop, con éxitos como “Drivers License” y “Good 4 U”. La joven artista ha resonado especialmente entre la generación Z al lograr que se identifiquen con sus canciones sobre el desamor, la adolescencia y la búsqueda de la identidad.

Si bien la artista ha estado de gira en lo que va del año con su segundo álbum discográfico ‘Guts’ no se había confirmado su paso por Latinoamérica, hasta hoy que tenemos la noticia de que visitara Colombia por primera vez y también pasara por el Lollapalooza de Argentina, Chile y Brasil.

Shawn Mendes

Shawn Mendes es un cantautor canadiense que se dio a conocer a nivel mundial gracias a su talento para la música en el año 2014 con la famosa canción ‘Stitches’ que al día de hoy cuenta con más de un billón de vistas. El artista empezó desde muy temprana edad en la música compartiendo covers en la plataforma Vine, y rápidamente ganó una gran base de seguidores, para luego traer éxitos como ‘Treat You Better’, ‘In My Blood’, ‘Nervus’ y también colaborando con Justin Bieber en ‘Monster’ y con su exnovia Camila Cabello en ‘Señorita’.

El artista llevaba más de 4 años por fuera de la música tras su ruptura con la cantante cubana y ahora está de vuelta con un nuevo sencillo ‘Why Why Why’ que hacer parte quinto trabajo discográfico ‘Shawn’. En esta oportunidad llega a Colombia por primera vez a deleitar a sus fans que han esperado por años su visita al país.

Justin Timberlake

Justin Timberlake es un cantante estadounidense reconocido mundialmente no solo la música sino también en la actuación, además de que empezó su carrera musical con el grupo de pop ‘N Sync a finales de los 90, una de las boy bands más famosas de la época, para luego incursionar su carrera en solitario que lo consolidó como uno de los artistas más influyentes de su generación. Sus conciertos son espectáculos audiovisuales impresionantes, donde combina su voz poderosa con coreografías elaboradas y efectos especiales que llegaran con éxitos como ‘Mirrors’,’Cry Me A River’,’Can´t Stop The Feeling’ al parque Simón Bolívar por primera vez.