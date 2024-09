El Festival Estéreo Picnic reveló su cartel y dejó boquiabiertos a creyentes y a los que no

El mundo distinto del Festival Estéreo Picnic, vuelve a tomarse el Parque Metropolitano Simón Bolívar en 2025, los próximos 27,28,29 y 30 de marzo; con un cartel que, como todos los años, dejó boquiabiertos a millones de amantes de este tipo de eventos. Acá le contamos qué artistas estarán presentes en esta edición.

En un evento realizado en el centro de Bogotá, más exactamente en City U, Páramo Presenta y distintos patrocinadores del FEP, se reunieron para revelar la nómina que hará vibrar a miles de almas que llegaran al ‘Simoncho’, algunas de ellas con boleta asegurada, ya que se le midieron a ser ‘creyentes’ y cancelaron la boletería que iba desde el $1′080.000 pesos, hasta los $2.328.000 pesos en VIP:

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Rüfüs Du Sol, Alanis Morissetette, Tool, Justice Incubus, Benson Boone, Foster The People, Empire Of the Son, Zeed, Mon Laferte, Parcels, Danny Ocean, Tate McRae, The Hives, Charlotte De Witte, Richie Hawtin, Nathy Peluso, St. Vicent, Monolink, Galy Galiano, The Marías, entre otros artistas nacionales e internacionales.

Cabe acotar que la preventa para clientes exclusivos de los Bancos Aval, está disponible en la página de ‘eticket’ desde el pasado 2 de septiembre hasta el jueves 5, fecha en la que se dará inicio a la venta para público general. Si usted aún no se anima a meterse la ‘mano al drill’, la producción de este masivo espectáculo le dejó un mensaje a los creyentes y a los que no:

“Es un día perfecto en el parque. Atardece naranja en Bogotá y sentimos que flotamos cuando la luz refleja en el lago y nos hace entrecerrar los ojos. Los árboles se mueven y cambian de color. Estamos bailando todos juntos. No nos hace falta nada porque al lado estás tú. Una banda toca música hermosa en la tarima principal: Es Parcels. Nos abrazamos fuerte, muy fuerte y sonreímos. Esto debe ser la felicidad. Así se siente estar vivos”, fue la emotiva invitación que le dejaron a los fanáticos de la buena música.