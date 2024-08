Estrenos musicales: Estos son algunos nuevos sonidos que debe tener en el radar

Diversidad es la palabra para poder definir a la cultura colombiana en todos los aspectos, y por supuesto, la música no es la excepción a la regla. Por eso, como cada semana, en Publimetro le traemos gran variedad sonora para todos los gustos, y que quizá los pueda sumar a los favoritos de su plataforma favorita.

PUBLICIDAD

Manhattan- Juliana

En los últimos dos años, muchos han tenido presente el nombre de la artista capitalina en el radar por su gran versatilidad musical y voval, pero con este nuevo sencillo, que es el abrebocas del nuevo trabajo musical de la colombiana que verá la luz en su totalidad en febrero del 2025. En dicha canción no solo reafirma dicha versatilidad, sino el gran espectro musical que puede abarcar coqueteando con el pop y el junk, pero dando ese sonido disco.“Quiero que Manhattan sea por siempre recordada como el inicio de la nueva era de Juliana, del bailar para sanar. Es ahora aquí donde mi carrera y mi música se desarrollan. Últimamente, he tenido mucho más contacto con el baile. Me he dado cuenta que muchas personas salen a bailar, buscando liberación; entregándose a esa sensación y esa conexión entre el baile, la música y todo lo que esta poderosa unión puede generar”, en palabras de la artista.

Antes de los 30 - Morat

La banda capitalina reafirma su trayectoria haciendo un guiño a su clásico “Antes De Los Veinte” y da las gracias a la amistad y a los sueños que se han cumplido con el paso de los años, en una bonita canción a piano y voz estrenada por primera vez en Madrid el 21 de junio en el primer concierto de la Gira Antes De Que Amanezca - Los Estadios Ocho años después de que MORAT escribiera ‘Antes De Los Veinte’, rinden homenaje a este clásico con ‘Antes de los 30 (En Sueño Desde Madrid)’, es una respuesta madura y nostálgica que nos lleva a recordar aquellos anhelos de juventud mientras miramos hacia el futuro con optimismo y determinación. Con su huella particular, MORAT sigue impregnando sus canciones de letras emotivas que resuenan con una generación que ha crecido junto a ellos.

Barrio Colombia 2 - J Álvarez

El viaje musical de J Álvarez comenzó en su natal Puerto Rico, pero fue su llegada a Medellín, Colombia, lo que verdaderamente encendió su pasión por el reggaetón. La vibrante energía y los ritmos contagiosos de Barrio Colombia, un vecindario lleno de discotecas, dejaron una huella imborrable en el joven artista. Fue aquí, entre los latidos pulsantes y la atmósfera electrizante, donde J Álvarez encontró su vocación y sentó las bases de su música. Años después, J Álvarez sigue profundamente conectado con Barrio Colombia, rindiendo homenaje a su influencia con un proyecto anual que captura la esencia de este icónico vecindario.

PUBLICIDAD

Ocupado - DFZM

La Crème, la compañía de producción liderada por el compositor Ascap del año Keityn y el CEO Juan Vargas, anuncia hoy el lanzamiento del nuevo sencillo de su primer artista firmado, Dylan Zambrano más conocido como DFZM. El tema titulado “Ocupado” es la primera entrega del EP debut que llevará el nombre de DFZM by La Crème.DFZM, un joven rapero de 18 años originario de Buenaventura, Colombia, ha llegado para revolucionar la música urbana. Desde su firma con Seven Music Inc en 2023, DFZM ha capturado la atención de la escena musical con su talento excepcional y energía arrolladora. “Ocupado” es el primer sencillo de un EP de cinco canciones, todas producidas por La Crème, que promete redefinir el panorama musical.

Sonidos de las diferentes latitudes del mundo

Como parte de la diversificación sonora con binoculares mirando hacia lo que se está haciendo fuera de Colombia, esos son algunos sonidos que llegan esta semana.

Shaw Mendes - Shawn

Una de los regresos musicales más esperados durante años, ha sido el de canadiense, quien en los dos primeros adelantos ‘Why why why’ y ‘Isn’t That Enough’, marca de manera contundente, y nostálica, de su regreso a la industria. Este trabajo musical representa su trabajo musicalmente más íntimo y líricamente más honesto hasta la fecha, guiando a los oyentes a través de un profundo diálogo con cada canción y de una evidente evolución como persona y de sus maneras de ver el mundo.

In the Lonely Hour - Sam Smith y Aitana

Celebrando una década desde el lanzamiento de su debut multi-platino ‘In the Lonely Hour’, Sam ha querido crear una interpretación especial del éxito de su álbum de presentación para dedicárselo a sus fans españoles. Al hablar de la colaboración, Sam dijo: “Siempre me ha encantado la dedicación que me han mostrado mis fans españoles, y quería hacer una nueva versión de Like I Can para los fans hispanohablantes de todo el mundo. Tanto Aitana como yo actuamos en el mismo festival este año en México, y aunque no pude ver su concierto, me enteré de todo y me puse en contacto con ella para ver si estaba interesada en participar en el proyecto. Estoy muy agradecido de que una de las nuevas estrellas de esta generación haya hecho una interpretación tan increíble en el tema, y estoy deseando que mis marineros españoles lo escuchen”.