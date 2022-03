Shawn Mendes confiesa sentirse solo tras ruptura con Camila Cabello

Shawn Mendes sorprendió al mundo cuando reveló que aún se encuentra sanando de su ruptura con Camila Cabello, la cual sucedió el año pasado. El cantante abrió su corazón y reveló que se siente solo.

Shawn Mendes se muestra triste tras ruptura con Camila Cabello

Por medio de sus redes sociales, el cantante de 23 años de edad, compartió un poco de lo que sentía en este momento. Sentado frente a su piano y hablando a la cámara, Shawn dijo que no se había dado cuenta de todo lo que pasaba tras una ruptura.

El cantante dijo que después de haber terminado su relación tuvo un momento en el cual se dio cuenta de que estaba solo y lo odiaba.

“Ahora siento que estoy solo, y lo odio. Esa es mi realidad”

Además dijo que había tenido momentos específicos en los que se sentía solo por no poder llamar a nadie cuando tenía un ataque de pánico o cuando se sentía mal.

Anteriormente el cantante dijo que estaba teniendo dificultades estando en redes sociales tras su ruptura.

El pasado noviembre, Camila y Shawn anunciaron su separación con un comunicado conjunto: “Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor como humanos continúa siendo tan fuerte como nunca. Comenzamos nuestra relación siendo mejores amigos y continuaremos siendo mejores amigos.”

Anteriormente, Shawn publicó en redes sociales un vido en el cual mostró su primer día en Hawái con sus amigos. Además de disfrutar de sus vacaciones, el famoso ha estado trabajando en nuevo material musical y lo ha compartido con videos de sus sesiones de guitarra.

Esto ha emocionado mucho a sus fans, pues su último tema titulado ‘It’ll be okay’ se lanzó el primero de diciembre y fue inspirado en su ruptura con Camila Cabello. Desde entonces el cantante no había dado señales de un nuevo álbum hasta ahora.

En la canción del cantante de 23 años dice: “El futuro que soñamos se desvanece” y después se vuelve más optimista diciendo que todo estará bien.

“Si me dices que te vas lo haré fácil para ti. Estará bien. Si no podemos parar el sangrado, no tenemos que arreglarlo, no tenemos que quedarnos. Te amaré de cualquier forma.”

La famosa cantante ha dejado claro que continúan siendo amigos a pesar de todo y al momento del lanzamiento de la canción publicó en sus historias de Instagram el tema de Shawn titulada ‘It’ll be okay’, una canción que parece hablar de la ruptura con Camila después de dos años juntos.

Tras su separación ambos se han concentrado en sus respectivas carreras. Camila celebró el fin de año junto a su familia y con una presentación musical en la Casa Blanca a la cual acudió junto a su padre. Su familia ha sido un gran apoyo durante su rompimiento con Shawn e incluso la famosa publicó un video de su abuela cubana bailando al ritmo de la música.

Aunque la famosa pasó un buen rato disfrutando del sol de República Dominicana y de la nieve, pronto regresó para trabajar en sus proyectos de este año. Por medio de un breve video en redes sociales, Camila reveló que ya estaba de regreso en Los Ángeles y poco después estrenó su nuevo sencillo ‘Bam bam’, que forma parte del álbum ‘Familia’.