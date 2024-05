Paula Andre Betancur fue una de las modelos y ex reinas de belleza más aclamadas en el país por su despampanante bellza que la llevó a ser parte de los diferentes reinados como Señorita Colombia en 1992 y virreina universal en 1993, y campañas de modelaje en el país en el momento más importante de su carrera. Ahora, que está dedicada al mundo empresarial, y sigue modelando ocasionalmente para diferentes marcas, Paula sigue siendo un referente en el mundo de la moda y el entretenimiento.

Pese a las críticas que ha recibido por hacerse diferente procedimientos estéticos en su cuerpo y rostro, la modelo no se ha mostrado afectada por esto, ya que al ser un personaje público, entiende que las opiniones y criticas hacia su apariencia física siempre van a estar presentes de manera positiva y negativa.

Paula Andrea Betancur abrió su corazón y habló cómo la virgen de Fátima salvó a su hija

Paula Andrea ha confesado en el podcast ‘Vos Podés’ que en sus planes nunca estuvo volver a ser madre siendo una mujer adulta y con tres hijos. Pero en el momento en que se hizo sus estudios su médico le mencionó que en el estudio genético salió que sus ovulos no eran aptos para ser madre nuevamente, ya que en dicho momento tenía 46 años de edad.

Ella como fiel creyente católica se encomendó a Dios y a la Virgen de Fátima para poder tener a su anhelado hijo junto a su esposo. Paula Andrea mencionó “El médico me llama y me dice que es una niña absolutamente normal. No me mandaron un correo. Me arreglé, me llené de valor para ir a donde Luismi a contarle, y le pusimos a myestra hija Fátima por eso, en honor a la Virgen de Fátima”:

Asimismo, mencionó que su hija sigue completamente sana a sus cuatro años de edad que tiene actualmente.