Kimberly Reyes revela la razón por la que ha estado ausente de la televisión

Kimberly Reyes es una de las caras más conocidas de la televisión colombiana, ya que ha participado en importantes novelas como ‘Diomedes, el cacique de la junta’, ‘Casa de reinas’, ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘En el final del paraíso’, y también como presentadora en ‘El Lavadero’ de RCN Televisión y ‘Sweet, el dulce sabor del chisme’, rol que se ganó en un casting en vivo y en directo. Además, de subir contenido a través de sus redes sociales, donde se le ve activamente

Su interpretación como ‘Lucía’ en la bionovela de Diomedes la hizo ganarse el cariño de todos los colombianos, qué noche a noche la acompañaban por el canal RCN. No obstante, no se le ha vuelto en nuevas producciones, desde el año 2019 con su personaje de ‘La Diabla’ en ‘En el final del paraíso’. En una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’ habló sobre las razones que la han tenido fuera de la televisión, una de las causas principales es que ha estado enfocada en trabajar en su propia marca.

“Decidí no hacer casting, he estado enfocándome como en proyectos personales... quería darme un respiro y separarme un poco de la televisión... estaba pasando por un momento en que no me sentía con ganas de estar en ese gremio” mencionó la barranquillera. También, comentó que se encuentra satisfecha en esta nueva etapa de su vida y que está lista para regresar a la actuación con una nueva versión de ella.

Un aspecto que llamó la atención de los internautas, fue el notable cambio que ha tenido en el rostro la actriz. Teniendo en cuenta, que Kimberly era considera como una de las actrices más bellas del país, por esto no faltaron las críticas en la entrevista: “Esta mujer cada día está más irreconocible cómo era de hermosa natural”,”Se parece cada vez más a la tigresa del oriente”,”Era tan hermosa como se desfiguró todo el rostro” son algunos de los comentarios en el post.