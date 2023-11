“Me abrieron la maleta”: Kimberly Reyes denunció que fue robada en una aerolínea

Kimberly Reyes dice que para no emborracharse no salga de casa Foto: Instagram @kimberlyreyesh

La delincuencia no da tregua en ningún lugar, así lo dejó en evidencia la actriz Kimberly Reyes, recordada por su personaje en ‘Diomedes, el cacique de La Junta’, quien dio a conocer la situación en medio de un viaje a Sevilla, España.

En el video compartido en su cuenta de Instagram, la actriz reveló que es lamentable esta pérdida no solo por el valor económico sino por el valor emocional que estos objetos representaban. Kimberly manifestó que siempre que hace un viaje lleva consigo un joyero con pulseras, aretes y collares de gran valor para acompañar sus outfits y para ir completando toda una colección.

Le puede interesar: “El descontrol”: quisieron regalarle un viaje a Europa a su amigo, pero todo les salió mal

Aunque la artista menciona que siempre lleva a sus viajes estas joyas, al parecer nunca había tenido ningún tipo de inconveniente, no obstante, la buena suerte no parecía estar con ella y en esta oportunidad le fue abierta la maleta, seguramente personal de la aerolínea o alguien que vio desprotegida la maleta, y le hurtaron ‘su tesoro’.

Además de esto, la actriz mencionó que también le robaron otras cosas, pero al final lo que más le duele es la pérdida de su joyero y la falta de respuesta de la aerolínea, quien dijo que no tenían cámaras.

“Pero fatal que estas cosas pasen con las aerolíneas, no sé, no entiendo como no tienen cámaras ahí”, es parte del mensaje que compartió en el video.

Lea también: ¡Qué dolor! Actor de ‘Padres e Hijos’ perdió un testículo jugando fútbol

Ante la indignación de Kimberly en redes sociales, las críticas no se hicieron esperar por el hecho, algunos manifestaron su apoyo y otros calificaron de irresponsable el hecho de cargar las joyas en la maleta de bodega.