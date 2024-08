Elianis Garrido reveló los problemas de salud que enfrenta, “Intenso dolor”

Elianis Garrido es una presentadora y actriz barranquillera, quien se dio a conocer en la pantalla chica luego de ser parte del ‘reality’ ‘Protagonistas de nuestra tele’ del Canal RCN, para posteriormente darle paso a su participación en telenovelas reconocidas como ‘Los morales’ y ‘Sin senos si hay paraíso’. Tiempo más tarde se convirtió en una de las presentadoras más queridas de ‘Lo sé todo’ y actualmente está enfocada en su academia de baile, sin embargo, recientemente Garrido habló de los problemas de salud que enfrenta.

Hace ya varios meses la barranquillera, luego de 3 años siendo parte del programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, decidió dar un paso al costado para cumplir el sueño que tuvo desde que era tan solo una niña, como lo fue tener su propia academia de baile que al día de hoy es toda una realidad, contando con clases a diario, donde varias de estas son impartidas por Elianis.

A pesar de que ya no sigue siendo parte de la televisión colombiana, lo cierto es que sigue bastante activa por medio de sus redes sociales, donde sobre pasa los más de 6 millones de seguidores, allí recientemente confesó que pude dictar dos de sus clases debido a complicaciones con su salud.

“Cuando les digo que tengo las alumnas más generosas y amorosas es en serio. Hoy no pude dar 2 clases que tenía por sobre carga muscular e intenso dolor. Ayer pasé el día malita y hoy no lograba mejorar, llegué al estudio un rato y este ángel, usuaria nuestra me hizo tremenda sesión Uf Qué manos mágicas (Atiende a domicilio por cierto) yo quedé matriculada desde hoy”, fueron las declaraciones expuestas por Elianis Garrido, expresentadora de ‘Lo sé todo’.

¿Quién es el esposo de Elianis Garrido, expresentadora de ‘Lo sé todo’?

El esposo de Elianis Garrido es Álvaro Navarro, un famoso empresario con quien se casó en el año 2022, generando toda una sorpresa entre sus seguidores, pues la noticia se dio debido a la serie de imágenes de su matrimonio.

En pasadas entrevistas, Garrido ha dejado claro que su pareja prefiere estar alejado de la industria del entretenimiento e incluso que fue su ancla en varios procesos que tuvo que atravesar, dejando claro que se apoyan en sus diferentes proyectos.