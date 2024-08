Yina Calderón afirma haber sido novia de un ex de Luisa Fernanda W

Yina Calderón comparte diariamente historias a sus seguidores, ya sea para hablar con ellos o en ocasiones opinar sobre los temas de la farándula colombiana. Pero, al parecer, se ha proyectado a llegar a un público más amplio por medio del streaming en la plataforma ‘Kick’, donde ha empezado a trasmitir en vivo revelando uno que otro secreto de los famosos, a veces en compañía de Epa Colombia.

En la trasmisión del 24 de agosto, compartió con Valentino, un reconocido Tiktoker que se ha destacado por su intervención en el caso de Beéle y su exesposa, además de ‘tirarle’ a Isabella Ladera. Esa noche, Valentino dio ciertas declaraciones negativas de Carolina Pico y de la nueva relación que tiene con el intérprete de Ohnana, Kapo, señalando que la joven se estaba aprovechando del cantante.

Mientras que ayer, en directo con Epa Colombia, la influencer afirmó que fue novia de Legarda, exnovio de Luisa Fernanda W, que falleció en el 2019. Al contar la anécdota, dijo que conocieron en un evento de la Revista Vea, donde empezaron hablar y que reconoce que quizá “ella no era el estilo de él” pero que seguro le había caído bien, además de que su familia lo conoció y que su mamá lo “sacaba con una escoba de la casa”.

Este fragmento de la trasmisión se viralizó rápidamente en TikTok, donde los usuarios de la plataforma no han dejado de burlarse y criticar la declaración de Yina Calderón: “El pobre Legarda sin poder defenderse”,”el momento humilde de Legarda”, “Revivan a Legarda para que se defienda”,”Ay pero Yina, ni la Epa le creyó” son algunos de los comentarios que reúne la publicación.

Legarda y su relación con Luisa Fernanda W

Fabio Legarda, más conocido únicamente como Legarda, fue un artista de música urbana y creador de contenido reconocido en el país. Logrando participar en el concurso de MasterChef, donde conoció a Luisa Fernanda W, para así tener una relación amorosa de casi un año. Pues, el joven falleció el jueves 7 de febrero del año 2019 en Medellín, cuando fue alcanzado por una bala perdida, disparada durante un asalto.

Para ese momento, Luisa fue atacada y criticada constantemente por seguir su vida tras la muerte de su novio, al iniciar una relación con el cantante Pipe Bueno, su actual pareja y padre de sus hijos. Hasta este año, la creadora de contenido encontró un espacio para contar que significo la partida de Legarda para ella. “Para mí fue muy duro, muchas personas dicen: “no a Luisa no le dolió”. Claro que me dolió, me dolió con el alma entera, pero yo soy resiliente y entiendo que la vida es un ciclo”, afirmó Luisa.