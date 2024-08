Sin filtro: ‘Epa Colombia’ le dio ‘palo’ a ‘La Tremenda’ por criticar a su bebé y su orientación sexual

‘Epa Colombia’ no se quedó callada luego de que ‘La Tremenda’ hiciera comentarios negativos en relación a su hija, su familia y su orientación sexual, protagonizando una serie de historias en donde dejó claro qué pensaba al respecto. También dejó ver el desenlace de esta situación, publicando una conversación que ambas tuvieron después del intercambio de mensajes.

La influencer, cuyo nombre real es Dailyn Montañez, ha estado en la mira de las redes sociales después de que una mujer denunciara en las redes sociales que el papá de la joven presuntamente habría arrollado a su hijo, dejándolo en un estado bastante delicado, algo que generó muchas opiniones en las redes sociales.

Sin embargo, durante una sesión en Kick junto a Yina Calderón, la empresaria de keratinas se pronunció sobre un caso diferente, asegurando que La Tremenda “se comió medio Cúcuta”, haciendo referencia a que estuvo con muchos hombres de la región.

Ante estas declaraciones, Montañez no se quedó callada y decidió responderle a Epa Colombia con dos puntos diferentes, además de hacerle una invitación tanto a ella como a Yina para que dejaran de publicar contenido en donde critican a tantas figuras públicas.

El primer mensaje destacado de La Tremenda fue una indirecta respecto a la manera cómo ella armó su familia, haciendo referencia a la inseminación artificial a la que se sometió Epa Colombia: “gracias a la v***a pude tener un hijo naturalmente con mi esposo, porque yo sí tengo una familia feliz”.

Seguidamente, decidió mencionar a la hija de la empresaria bajo un punto de vista polémico: “recuerde que usted parió una hija, y una hija que todavía no ha crecido, ¿qué tal y que no sea como yo y no se coma media Cúcuta, sino Colombia entera?”.

Epa Colombia no se quedó callada ante los comentarios de La Tremenda

Ante estas declaraciones, Epa Colombia compartió una serie de historias en donde le respondió con molestia a la influencer, indicándole que no le importa que se meta con ella y con su negocio, pero que le molesta que involucre a su hija en un pleito personal.

“¿A esta gente qué le pasa metiéndose con mi hija? Mi hija tiene cuatro meses. Uy, no, muy pasada (...) Te metiste con mi hija. Con mi empresa a mí me da igual, conmigo. Te metiste con mi hija, con los hijos no”, dijo la empresaria en una historia.

Además, se pronunció sobre la indirecta que La Tremenda le dejó respecto a la manera en la que inició su familia: “¿Estás discriminándome por ser lesbiana? No, querida, mi familia también es feliz, mi pareja me ama, me apoya muchísimo. Ay, tan maldita”.

De cara al final de la serie de clips, la empresaria publicó una conversación que tuvo con La Tremenda en donde se puede ver que después de este conflicto todo parece haber quedado en paz entre ellas.