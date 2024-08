“Tengan mucho cuidado”: Hija de Marbelle demandó a “red de estafadores” tras ser víctima de millonario robo

Marbelle es una famosa cantante colombiana que ha sido destacarse en géneros como la tecnocarrilera, el pop y la ranchera, marcando un precedente dentro de la industria del entretenimiento debido a que sus inicios se dieron a muy corta edad, pues tuvo claro que su camino estaba en la música. Actualmente, la bonaverense hace parte de ‘Planchando el despecho’, actividad que integra junto a su rol en el ‘reality’, ‘La descarga’ de Caracol Televisión. Pero más allá de sus logros profesionales, una de sus mayores prioridades es su hija, Rafaella, quien hizo parte de su telenovela ‘Amor Sincero’ del Canal RCN y es fruto de su matrimonio con Royne Chávez, pero recientemente la hija de Marbelle demandó a red de estafadores tras ser víctima de millonario robo.

¿Qué le pasó a la hija de Marbelle, Rafaella Chávez?

La hija de Marbelle, Rafaella hace pocos días compartió con sus fans que fue víctima de robo por medio de una plataforma que se dedica a la venta de muebles, camas y demás accesorios para el hogar. La joven confesó que adelantó todo el proceso de manera virtual, sin embargo, comenzó a tener problemas y ante la insistencia por los respectivos canales de comunicación evidenció que todo se trató de un robo.

“Ojo. Mucho cuidado con esta cuenta que se hace llamar “empresa” de muebles. Venden paquetes de muebles y se desaparecen. Transferí el dinero, me apagaron y me bloquearon de todos los portales, y hoy, cuando hablé por WhatsApp, pensaron que esta fue su respuesta. Roban y engañan a la gente y tienen el descaro de decirle a uno que no moleste más”, agregó Rafaella Chávez.

De acuerdo con lo compartido por la hija de Marbelle la mencionada plataforma aparece en redes sociales como ‘Distrihogar6′, pero ha logrado alcanzar una amplia visibilidad sobre todo por TikTok, donde alcanza los más de 76 mil seguidores e incluso la joven mostró las conversaciones donde la respectiva persona indica: “Ya no moleste más no sea cansona”.

Hija de Marbelle demandó a estafadores de muebles y camas en Bogotá

Días después de que la hija de Marbelle relatara el mencionado hecho por medio de sus redes sociales, según ella, fueron varios los comentarios que recibió en apoyo por parte de sus seguidores debido a la molestia y la decepción que trae consigo este tipo de hechos, ya que Rafaella se encuentra en proceso de mudanza, pues todo indicaría que durante un buen tiempo estuvo viviendo con su mamá y su pareja, Sebastián Salazar.

“Ya puedo pasar por aquí a hablarles, a reírme con ustedes de todo lo que me ha pasado. Han sido dos semanas llenas de todo, o sea cambios, decisiones, decepciones, buenas noticias, el robo, de verdad, quiero darles las gracias a cada persona que se tomó el tiempo de poder preguntarme cómo estoy y en este nuevo inicio, como me ha ido con el robo. Quiero decirles que gracias a un amigo de mi corazón que está por ahí, logramos poner la demanda y estamos procediendo para acabar con este red de estafadores, perdí un poco la esperanza de recuperar el dinero, pero eso es lo que menos me importa. Yo solo quiero que de verdad no le sigan viendo la cara a tanta gente, por favor. Tenga mucho cuidado con esas páginas porque ya no hay nada confiable (...)

Yo les puedo decir que en los últimos cinco meses de mi vida he aprendido tanto, he entendido tanto y eso me hace pensar mucho en una frase que me decía mi pastor, cuando inicié mi proceso espiritual hace seis años ‘el maestro solo llega cuando el alumno está listo para recibir la información’, fueron algunas de las declaraciones de la hija de Marbelle.