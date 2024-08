¿Se despide del streaming? ‘Westcol’ contó que quiere dedicarse al mundo de la música

‘Westcol’ le anunció a sus seguidores que tiene en mente un nuevo proyecto de vida enfocado en su faceta profesional, el cual consiste en dedicarse al mundo de la música, indicando que si bien tiene mucho que aprender para que esto se haga realidad, ya está empezando a dar sus primeros pasos en esta área.

PUBLICIDAD

El streamer se ha visto envuelto en una serie de rumores en las redes sociales luego de que se filtraran un par de videos en donde se puede ver con su expareja, María Isabel Villa, especulando que ambos se han dado otra oportunidad.

Puede leer: “No me amaba tanto”: Aida Victoria Merlano se defendió de quienes la critican por ser amiga de ‘Westcol’

Esto ha desatado todo tipo de comentarios negativos para ambos, en especial para la joven luego del pronunciamiento de la ´Barbie Colombiana’ sobre cómo habría terminado de manera abrupta su relación con Mauricio Aristizabal con el fin de regresar con su ex ahora que se encontraba soltero.

A propósito de esto, otra serie de rumores paralelos han girado alrededor del streamer, al punto de que se especula que tiene un hijo que había mantenido oculto hasta la fecha. Estos rumores fueron iniciados por Tatiana Murillo, anexándose ‘Epa Colombia’ y Yina Calderón quienes se encargaron de difundir la supuesta identidad de la mamá del niño.

Y si bien Westcol se ha mantenido muy discreto sobre este último pronunciamiento, no ha dejado de publicar historias en Instagram en donde habla sobre diferentes temas. Y uno de ellos giró alrededor de su futuro, pero no en el mundo de las transmisiones en vivo, sino de la música, anunciando que quiere convertirse en DJ.

“Me tengo que adelantar al tiempo. Cuando tengamos cinco ‘W Sound’ pegadas yo tengo que hacer algo, y voy a hacer los shows, entonces me voy a convertir en DJ. Voy a ser el mejor, yo sé, me queda mucho tiempo para trabajar, pero tengo un plus y que yo soy es distinto, entonces yo sé que yo voy a hacer cosas distintas, entonces quiero ser DJ, hacer toques e invitar a mis propios artistas”, dijo emocionado el colombiano.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿El nuevo Bizarrap? Así le fue a ‘Westcol’ en su primera sesión musical junto a Blessd

Westcol ya comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la música

Tal y como mencionó en la historia, el joven inició un nuevo proyecto musical bautizado como ‘W sound’, haciendo referencia a la inicial de su usuario en las plataformas digitales.

Esta nueva incursión parece tener un estilo muy similar al que el famoso productor argentino conocido como Bizarrap ha adoptado con algunos artistas de talla internacional y gran reconocimiento en el mundo de la música.

En su primera sesión, Westcol decidió lanzar un videoclip junto a Blessd y Oby on the drums, con la canción titulada ‘Soltera’ en la que se hace presente el ritmo urbano que identifica a ambos artistas.

Además, ha dejado entrever en previas publicaciones que tiene pensado seguir con este formato debido a que le ha generado muy buenas vistas desde su lanzamiento. Sin embargo, no ha anunciado qué figuras podrían sumarse en el futuro.