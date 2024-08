¿Votaría por él? ‘Westcol’ contó que quiere convertirse en el nuevo alcalde de Medellín

‘Westcol’ sorprendió a muchos de sus seguidores al anunciar que quiere expandir aún más su presencia, ya que no solo quiere abordar las plataformas de streaming y las redes sociales, sino también el terreno político, indicando que le parece una buena idea convertirse en el próximo alcalde de Medellín, jugando con la idea de postularse para las próximas elecciones.

El streamer es conocido por ser una de las figuras más influyentes dentro de las plataformas digitales, con su canal posicionándose como uno de los más vistos en Latinoamérica, además de contar con muy buena presencia en las redes sociales.

Pero el joven no se limita exclusivamente al mundo digital, ya que también cuenta con otras fuentes de ingresos como sus barberías, su discoteca, además de un negocio de comida rápida, sin contar que ahora es socio de un club nocturno junto a su expareja, Aida Victoria Merlano.

Recientemente también se estrenó como productor musical al estilo Bizarrap, presentando las sesiones ‘W Sound’, incluyendo en la primera de ellas a Blessd con el tema ‘Soltera’.

Pero tal parece que a WestCol no le bastan todos estos emprendimientos que tiene, ya que a través de una sesión de streaming anunció que quiere expandirse a un área donde los influencers casi nunca suelen pisar: la política, específicamente la Alcaldía de Medellín.

“Yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo soy de la gente. Westcol: alcalde 2026. Cuando ustedes me vean por ahí, con corbata (...) ¿Ustedes no ven que es la mejor idea del mundo?”, dijo el colombiano en una sesión en vivo.

¿Westcol no se siente apoyado con esta idea?

En el mismo segmento, el joven daría a entender que para muchos este puede parecer un planteamiento un poco diferente a los que él acostumbra a presentar, jugando con la idea de que probablemente no reciba tan buen respaldo con este movimiento al brindar un par de argumentos para convencer a sus seguidores.

“¿Ustedes saben por qué yo he llegado a donde estoy? Porque yo soy un visionario. A mí todo el mundo me ha dicho que no haga eso y lo hago, y cuando lo hago, lo rompo. De verdad se los digo, vean la gran idea que es eso”, dijo con firmeza Westcol en el clip.

A propósito de esto, muchos usuarios de X no dudaron en pronunciarse al respecto, jugando con la idea de que debido al éxito que el streamer ha tenido, no les extrañaría que ganara las elecciones, contando también que sería un destino “triste” para Medellín