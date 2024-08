Daniela Álvarez inicia un nuevo proceso para la recuperación de su pie derecho, ¿de qué se trata?

Daniela Álvarez es una exreina de belleza, presentadora y empresaria barranquillera, quien cuenta con una carrera de más de 15 años en la industria del entretenimiento. Sin embargo, para el año 2020, la vida de la colombiana dio un giro drástico, luego de enfrentar complejos problemas de salud, los cuales terminaron en una isquemia que produjo la amputación de su pie izquierdo y ahora la pareja de Daniel Arenas habló de la salud de su otro pie.

La presentadora, quien hizo parte del ‘Desafío’, donde se ganó el cariño de los televidentes, pero también se convirtió en un ejemplo de fortaleza y resiliencia, pues desde el primer momento con la noticia de su amputación trató de tomar la situación de la mejor manera posible y confiando como lo han mencionado en diferentes entrevistas en la voluntad de Dios.

¿Qué cirugía le produjo a Daniela Álvarez la amputación de su pie izquierdo?

Daniela Álvarez comenzó a presentar fuertes dolores de estómago, lo que trajo consigo algunas visitas al hospital y según ella lo relató en un video por medio de sus redes sociales le diagnosticaron un tumor en la parte posterior del abdomen, motivo por el que tuvo que ser operada de urgencia. Sin embargo, esta no fue la única intervención, pues en medio de esta se presentaron algunas complicaciones, las que desencadenaron cuatro cirugías más “Pero hubo muchísimas complicaciones porque se me produjo una isquemia, no tuve sensibilidad en mis piernas, tuve los dos pies caídos. Además de eso, el dolor era 10 de 10, incontrolable, no había anestesia que funcionara. También tuve una parálisis intestinal, ahogamiento, úlceras de presión en todos mis glúteos, no me podía ni mover”.

Daniela Álvarez confesó cómo avanza de la salud de su otro pie tras la amputación

Si bien, Daniela Álvarez en las últimas semanas no se ha referido al tema con respecto a salud, este 13 de agosto se tomó el tiempo para compartir con sus más de 4 millones de seguidores los procesos que adelanta para seguir con la movilidad de su pie derecho: “Gracias a Dios porque me llevas por caminos que nunca imaginé, a lugares y personas que necesito para ser y estar cada día mejor. Hoy empiezo un nuevo proceso para seguir recuperando mi pie derecho junto al doctor Devesa, eminencia en neurología en el mundo”.

Las respectivas declaraciones suministradas por la pareja de Daniel Arenas estuvieron acompañadas de la respectiva imagen, donde el médico revisaba el pie derecho de la expresentadora del ‘Desafío’.