“Me va a tocar devolverme”: Jhonny Rivera pasó un susto por culpa de un imprevisto con sus fans

Jhonny Rivera pasó un susto el pasado fin de semana a propósito de unos inconvenientes que le generaron sus fanáticos, el cual lo puso en una posición complicada, con el riesgo de tener que reacomodar su apretada agenda, además de casi perder algo de dinero en el proceso. Incluso jugó con la idea de llamar a la Policía para que lo ayudaran con la incómoda situación.

El artista ha demostrado en más de una oportunidad que le gusta pasar tiempo con sus seguidores en las redes sociales, publicando todo tipo de detalles sobre sus conciertos y sus canciones para mantenerlos informados sobre su faceta profesional.

Pero también le gusta compartir información personal sobre distintos detalles de su vida privada, desde momentos de su día a día, algunas escenas románticas con su novia, la convivencia con su mamá y su hijo, sesiones de preguntas y respuestas, además de algunas anécdotas reflexivas o divertidas.

Sin embargo, en una reciente serie de historias en Instagram, el intérprete de ‘El intenso’ cambió un poco la dinámica al hablar sobre un inconveniente que estaba teniendo durante su camino al aeropuerto.

“Voy para el aeropuerto de Cali, pero los músicos vienen atrás en el bus, y yo voy en una camioneta porque tengo mucha prisa porque no puedo perder el vuelo, y me retuvieron el bus allá, pues, la gente. No es nada malo, es el cariño, simplemente es cariño de la gente. Me retuvieron el bus allá, que no lo dejan pasar para que yo me baje a tomarme una foto”, contó Jhonny Rivera.

En el mismo clip, invitó a sus seguidores a que dejaran pasar el bus debido a que él no se encontraba allí, razón por la cual no podía cumplir con las demandas de sus fanáticos.

Jhonny Rivera estuvo preocupado por la situación que ocasionaron sus fans

En otra historia, el cantante actualizó a sus seguidores indicando que de momento el bus seguía retenido, revelando que contaba con la ayuda de la Policía en el lugar de los hechos para solucionar este embrollo.

“Me va a tocar devolverme, la gente no quiere dejar pasar el bus allá y vamos a perder el vuelo. Estamos esperando a ver si de pronto la Policía nos ayuda”, dijo preocupado Jhonny Rivera en otra historia.

Pero para su alivio, el colombiano logró llegar al aeropuerto a tiempo, actualizando a sus seguidores que no hubo necesidad de volver a pagar otro vuelo, ni de reagendar sus pendientes.