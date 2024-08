Novia de Jhonny Rivera se sometió a procedimiento estético ¿Qué se hizo?

Jenny López, la novia del reconocido cantante Jhonny Rivera, se sometió recientemente a un procedimiento estético y decidió compartirlo con sus seguidores en redes sociales. La pareja ha sido centro de atención en el mundo del entretenimiento nacional, no solo por la diferencia de edad entre ambos —casi 30 años—, sino también por la fortaleza de su relación, que ha desafiado críticas y rumores.

Rivera, famoso por éxitos como ‘El Intenso’, conoció a Jenny cuando ella formaba parte del coro de su banda musical. Desde ese momento, el amor floreció entre ellos, y han demostrado que su relación va más allá de la fama o el interés económico. Jenny ha dejado claro que, aunque no faltan los comentarios malintencionados, su amor por el cantante es genuino y que estaría a su lado sin importar su carrera artística.

Además de su relación sentimental, Jenny ha incursionado en la música con el apoyo incondicional de su novio, quien la anima a seguir su pasión. Para ellos, el apoyo mutuo es fundamental en una relación, y así lo han demostrado tanto en su vida personal como profesional.

El procedimiento estético que se hizo la novia de Jhonny Rivera

Recientemente, Jenny mencionó que había estado un poco alejada de las redes sociales debido a un procedimiento estético al que se sometió. En sus historias de Instagram, explicó: “Había estado perdida porque estoy en un proceso con mis dientecitos. Me retiraron el diseño y me lo ponen Dios mediante el jueves, así que estos días me van a ver un poquito diferente”.

Aunque Jenny estaba conforme con la forma de sus dientes, decidió realizarse un diseño dental debido a un detalle que no la convencía del todo: el color. “Mis dientecitos naturales son lindos, a mí me gustaban, pero lo que nunca me gustó fue el color como tal. Por eso decidimos hacer el diseño desde hace tiempo”, expresó la joven.

Jenny aclaró que el nuevo diseño será similar al anterior, con una forma parecida, pero advirtió que inicialmente sus dientes se verán más blancos de lo normal. “Es importante aclarar que al principio los verán un poquito más blancos, pero en unos 15 a 20 días quedarán con el color que son. Con el tiempo suelen oscurecer un poquito, porque me encanta el cafecito y el chocolate”, comentó con humor.