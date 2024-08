¿Se notó? Jhonny Rivera habló del cómico problema de vestuario que presentó antes de un concierto

Jhonny Rivera le mostró a sus seguidores que tuvo un cómico problema con su vestuario minutos antes de presentarse en un concierto, dejando ver dónde fue que tuvo el error y qué haría al respecto. Además, compartió cuál fue la reacción de su novia, Jenny López, ante este divertido suceso.

PUBLICIDAD

El artista suele ser muy abierto en sus redes sociales, compartiendo todo tipo de detalles a través de publicaciones e historias en Instagram, desde divertidas anécdotas de sus primeros días como cantante, pasando por detalles de su día a día, hasta escenas románticas con su pareja.

Puede leer: Jhonny Rivera se olvidó de su joven novia y le hizo canción a la mamá de Andy Rivera

Pero al intérprete de ‘El intenso’ también le gusta subir contenido relacionado con su carrera musical, publicando adelantos de sus nuevos lanzamientos y colaboraciones con otros artistas, además de compartir algunos clips sobre sus presentaciones.

A propósito de esto, Jhonny Rivera decidió subir una historia minutos antes de subir al escenario, no solo para saludar a sus fanáticos, sino también para mostrar el curioso problema de vestuario que se le presentó en el momento.

“Resulta que yo tengo las botas en una repisa, y cogí una bota de acá y otra de allá y son botas diferentes. Pille pues esta de aquí, esta tiene cremallera. Una es más puntuda y la otra es más chata”, contó el artista en una historia de Instagram.

Lea también: Jhonny Rivera contó la razón por la que se ha vuelto inseguro en las redes

PUBLICIDAD

Jhonny Rivera mostró la divertida reacción de su novia ante este percance

En la misma serie de clips, el cantante compartió cuál fue la reacción de Jenny López frente a esta situación, indicando de manera sarcástica que ella lo había estado apoyando durante este percance.

“Y esta es la que me ha estado colaborando, no ha podido de la risa. Gracias, gracias. Menos mal tengo el apoyo de ella”, dijo Jhonny Rivera mientras mostraba que su pareja no podía parar de reír.

También dejó ver que enfrentaría las consecuencia de sus descuido, indicando que saldría al escenario con este pequeño problema en su atuendo, básicamente porque no tenía más alternativa: “ya vinieron por mí, ¿a dónde vamos a comprar una botas a esta hora?”.