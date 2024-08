“Nunca es tarde”: Jhonny Rivera se sinceró sobre la edad que tenía cuando dejo de ser vendedor ambulante

El pereirano Jhonny Rivera, se ha convertido en uno de los artistas más destacados del género popular en Colombia, hasta el punto que muchas personas lo meten en el mismo saco de grandes del despecho como Darío Gómez, El Charrito Negro y Luis Alberto Posada. Pero como él lo ha dicho en distintas oportunidades, su camino a la gloria no fue fácil, teniendo que ejecutar todo tipo de trabajos para cumplir sus sueños; hecho que lo llevó a iniciar su carrera a una edad bastante avanzada, ¿cuál?

PUBLICIDAD

El intérprete de ‘El Intenso’, no solo es reconocido por su inmenso talento frente a los micrófonos y sobre las tarimas, también por la cercanía que tiene con sus fanáticos, a quienes les comparte su cotidianidad en las redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram donde acumula 3,5 millones de seguidores.

Precisamente esta plataforma fue la propicia para que Rivera se desahogara y de paso le diera un consejo a sus fanáticos para que no renuncien a sus propósitos a pesar del paso del tiempo, ya que como el mismo lo piensa, la edad en la cédula es solo un número: “Yo empecé mi carrera muy tarde, 30 años tenía yo cuando era tan solo un vendedor ambulante. Esta edad es la que tiene Luis Alfonso y actualmente es el más escuchado del género; entonces nunca es tarde. Usted no se puede comparar ni en edad ni en tiempo con nadie, porque todo mundo tenemos cosas diferentes, tenemos genética diferente, padres diferentes, vidas diferentes, historias diferentes”, expresó el risaraldense.

“Yo no puedo pretender ser como Maluma, ni como nadie, yo no puedo pretender ser como otro, porque la vida y la historia de él es diferente, y las condiciones de él son diferentes a las mías. Lo que yo luche por mí es lo que me va a dar el resultado final. Entonces no es tarde, métale ganas que si se puede”, añadió el padre del reguetonero Andy Rivera.