Caterine Ibargüen se fue en contra de Dominica Duque por su actitud en ‘MasterChef Celebrity’, “ni siquiera saludó”

El Canal RCN a lo largo de sus más de dos décadas frente a la pantalla, ha buscado llevarles a los televidentes frescura y variedad en cada uno de sus contenidos, tarea que no resulta para nada sencilla, sin embargo, el programa de entretenimiento ‘MasterChef Celebrity’ más allá de sus ‘rating’ ha sabido quedarse en el corazón de los colombianos y ahora contando con la participación de los jurados Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Durante el capítulo del sábado 17 de agosto, el reto de eliminación fue el protagonista de principio a fin, donde los amenazados fueron Ilenia Antonini, Jacko, Franko y Roberto Cano, quien terminó siendo el más reciente eliminado luego de que su pulpo y puré quedará sin sal, situación que ya había sido aclarada por los jurados en otro tipo de retos.

Sin embargo, mientras que se adelantaba el respecto reto libre, las emociones estaban más acaloradas que nunca por parte de Carolina Cuervo, Catherine Ibargüen y Cony Camelo, quienes no dudaron en referirse a las actitudes de Dominica Duque sin pelos en la lengua reiteraron que Duque no tuvo fuerza a la hora de competir en el reto anterior que fue por equipos e incluso Catherine confesó que mientras ella había pelado varias papas Dominica llevaba una, situación similar ocurrió con la carne que habían utilizado para el reto lo que terminó molestando aún más a Ibargüen.

Pero quien tampoco guardó silencio ante las declaraciones de la deportista fue Carolina Cuervo, quien aseguró: “Esto es un concurso de cocina, no un concurso de interacción humana donde ver como jodo al otro”. Cabe resaltar que la molestia por parte de las tres fue más que evidente y todo indicaría que Dominica Duque alcanzó a escuchar las declaraciones de sus compañeras, pero hacía caso omiso a estas, además Catherine aseguró que antes de ingresar al reto de eliminación ni siquiera había saludado.

Por su parte, Dominica, durante las entrevistas privadas y en medio de varias risas, indicó: “Esto apenas empieza, chicas. Chao, me voy, se quieren deshacer de mí”. Cabe resaltar que varios compañeros no estarían de acuerdo con que Dominica sigue en competencia, pues aseguran que no ha demostrado lo suficiente, incluso Roberto Cano destacó que tanto ella como a Franko les faltaba mucho para seguir en ‘MasterChef Celebrity’.