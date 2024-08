Presentadora de Noticias RCN reveló la situación de salud que enfrenta luego del nacimiento de su segundo hijo

El Canal RCN de propiedad de la Organización Ardilla Lulle, lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos a partir de la transmisión de toda una gama de producciones televisivas entre telenovelas y ‘realities’ que con el paso del tiempo han sabido quedarse en la memoria de los colombianos, pero sin duda, su informativo, Noticias RCN juega un papel vital, pues a diario brinda al público los principales hechos que se dan en diferente rincones del país.

Por ende, resulta más que necesario contar con un grupo de periodistas y presentadores, quienes también terminan convirtiéndose en la cara principal del medio de de comunicación, entre ellos Maythe González, quien desde hace un tiempo figura como una de las presentadoras de la franja de entretenimiento de Noticias RCN, demostrando su talento tanto en el set como en otros espacios junto a artistas y durante el estreno de algunas producciones. Sin embargo, desde hace varias semanas, la periodista ha estado ausente de su trabajo, pues celebra el nacimiento de su segundo hijo, Lorenzo.

Si bien, González antes del nacimiento de su pequeño decidió irse de Bogotá y todo indicaría que el caribe colombiano habría sido el lugar predilecto para pasar los últimos días de su embarazo y por ende, las primeras semanas de vida de Lorenzo, luego de casi mes y medio decidió regresar a la capital colombiana para irse acoplando poco a poco a las diferentes tareas que debe cumplir con el nuevo integrante mientras que sigue al pendiente de su otra hija, Valeria y preparándose para próximamente regresar a Noticias RCN.

Pero, no todo ha sido color de rosa para Maythe González después de su segundo embarazo y por ende, durante su regreso a Bogotá y así lo hizo saber por medio de sus redes sociales: “Volví a aparecer por aquí, ya había aparecido en fotos, pero no en video, ya llegué a mi realidad, ya me estoy adaptando, ya volví a Bogotá. Me recibe Bogotá, además con unos días super soleados, bien, pero obviamente ya volvieron mis alergias. No sé si alcanzan a ver la urticaria tan tremenda, de hecho me tocó ponerme filtro aquí, porque es que era horrible, horrible, pero bueno, ya estoy en manos expertas con mi dermatóloga no me dejo toca la cara de nadie más y ya me mandó un tratamiento que es por 10 días que espero que resulte porque esta vaina no solo se ve horrible sino arde”.

¿Quién es el esposo de Maythe González, presentadora de Noticias RCN?

El esposo de Maythe González, presentadora de Noticias RCN es Anuar Pérez, con quien contrajo matrimonio en el año 2018 en Tokyo, Japón. El hombre es un reconocido empresario que se robó el corazón de la conductora y luego del nacimiento de su primera hija, Alicia, esperaron algunos años para planear la llegada de su segundo hijo, Lorenzo, quien llegó a su hogar para llenarlos de amor y unirlos mucho más.