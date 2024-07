Carolina Cuervo defendió a Paola Rey después de que la jurado Adria Marina la llamara mediocre en ‘MasterChef’

‘MasterChef’ en la temporada de este 2024 sigue innovando con las pruebas a los famosos que decidieron enfrentar el reto de cocinarle a los jurados más exigentes del reality de cocina más grande del mundo. Pero en la prueba de este 12 de julio, los famosos se enfrentaron a una prueba de salvación, donde buscaban evitr ese delantal negro y subir al balcón.

¿Por qué Adria Marina de ‘MasterChef’ le dijo mdiocre a Paola Rey?

Luego de presentar un tartar de salmón, los jurados Jorge Rausch y NIcolás de Zubiría no le dieron buenas apreciaciones a Paola Rey sobre su plato, pero lo que nadie se esperaba fuera que la chef Adria Maria le mencionara “Te la juegas muy segura. Probablemente escuches lo que te dicen Jorge y Nico de ‘no se arriesguen tanto’, pero se vuelve aburrido. Creo que debes dejar la mediocridad. Tu no eres una mujer de hacer cosas mediocres. No caigas en la mediocridad, no eres ese tipo de mujer”.

Luego de esas declaraciones sus mismas amigas como Caterine Ibargüen la apoyaron y la defendieron señalando “Paola se ve que se está esforzando día a día, de que puede ir aprendiendo, le puede salir un plato bueno, pero no la veo como una persona mediocre”, Carolina Cuervo añadió “Yo creo que Paola puede ser todo menos mediocre”.

Y es que hasta en redes sociales, algunos televidentes estuvieron en desacuerdo con las palabras que escogió la chef para dar su apreciación sobre el plato de Paola Rey. De hecho, para algunos cambió su percepción de ella, ya que la consideraban como la más dulce y bonita del reality junto a Claudia Bahamón. Pero para otros, la actitud de Adria no fue grosera, sino que fue una manera muy directa de invitarla a mejorar cada vez más, ya que a medida que la competencia avanza, los jurados se van poniendo más exigentes.