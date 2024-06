“Soy muy competitiva y espero llevarme la medalla de oro en MasterChef”: Caterine Ibargüen.

Caterine Ibargüen es una de las figuras deportivas más queridas de Colombia y ahora estará más cerca de los colombianos en el reality de MasterChef Celebrity 2024 de RCN. Esta destacada atleta, que puso fin a su carrera deportiva en 2019, cuenta con una impresionante trayectoria que incluye ser campeona dos veces consecutivas en los Mundiales de Atletismo.

Tras retirarse del deporte, Ibargüen continuó desafiándose a sí misma en diversos campos. En 2022, aspiró a ganar una curul en el Senado de la República durante las elecciones presidenciales. Además, participó en el reality estadounidense Exatlón, donde demostró su fortaleza y competitividad en un entorno completamente diferente al deportivo.

Ahora, Caterine Ibargüen enfrenta un nuevo desafío en MasterChef Celebrity 2024. En este programa, muestra su destreza en la cocina y comparte su pasión por la culinaria con el público colombiano, permitiéndole conectar con sus seguidores de una manera más personal y entrañable. Su participación en este reality promete ser tan inspiradora y emocionante como sus logros en el atletismo. El lanzamiento del reality será este próximo martes 18 de junio desde las 8 p.m.

¿Cómo ha sido este cambio del deporte a la televisión frente a las cámaras?

Ha sido muy duro. Muy exigente. Entrar en ese set de grabación es lo más terrorífico que me ha pasado porque tienes que ser muy rápida. He reído, he llorado y hasta me han regañado (risas) pero daré todo de mi para ganar la competencia y que los colombianos se enamoren de mi sazón.

¿Qué es lo que más le gusta preparar en la cocina a Caterine Ibargüen?

Me encanta encocados, el coco y el plátano, pero bueno, ya tengo que hacer otra receta porque ya me regañaron. Ahora me exigen más el emplatado y presentación del palto para llevarlo a otro nivel.

¿De dónde heredó su amor por la cocina?

El poder de mi sazón viene desde mi casa, de mi abuelita y de mi mamá que me acostumbraron a comer bien y en mi casa siempre se come muy bien, somos muy exigentes. Y eso lo verán frente a las cámaras. Todo el sabor de mis raíces lo dejaré plasmado en esta cocina. Comienza otro capítulo de mi vida.

¿Con qué se queda con el deporte o la cocina?

Participar en este reality no cambia mi forma de ser. Trato de disfrutarme es un momento de mi vida trato de hacer lo mejor que pueda y bueno, yo creo que los momentos hay que disfrutar y es lo que estoy haciendo ahora, mezclo todo, tanto el deporte con una comida nutritiva en mi vida.

¿Cómo serán las batallas en el reality siendo que siempre ha sido muy competitiva?

Así es porque soy demasiado competitiva y esto lo llevo siempre flor de piel (risas). Eso es lo que me gusta, así sea que haya cambiado el atletismo por la cocina, la competencia sigue igual, me encanta ganar día a día y siempre me preparo con mucha disciplina porque voy a luchar por ganar siempre esa medalla de oro y quiero llevarme esa medalla en MasterChef.

¿Cómo ve ahora a Caterine Ibargüen en retrospectiva?

Me siento muy orgullosa de todo lo que soy me siento orgullosa de donde nací, en Apartadó. Me siento orgullosa de mis raíces, me siento orgullosa de la oportunidad. Que Dios me dio de ser deportista. Me siento orgullosa como enfrente ese compromiso con el deporte y lo llevé alta competencia medallas internacionales, me siento orgullosa del proceso que estoy viviendo. Ahora me siento orgullosa que no le falla en un principio y de que soy mujer y sé que muchas mujeres se sienten identificadas con lo que es mi historia de vida, mi carrera deportiva con lo que son mis sacrificios, así que es muy comprometida.

¿Cuáles considera han sido sus mejores logros en el deporte?

Específicamente en salto de longitud, salto de altura y triple salto, pues en esta prueba de atletismo logré obtener numerosas metas como, por ejemplo, dos medallas de oro en campeonatos mundiales de atletismo, una de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y un título panamericano. Como deportista profesional logré conquistar a lo largo de mi carrera un total de doce medallas de oro, siete de plata, y cinco de bronce, logros que me llevaron a ser reconocida en el año 2018 como la ‘Atleta femenina del año’, por parte de la International Amateur Athletic Federation.

¿Qué mensaje les envía a las niñas y niños que desean dedicarse al deporte como lo hizo en su carrera desde muy joven?

Bueno, mi mensaje para todas las niñas y niños también es que uno en la vida siempre tiene que luchar por sus sueños para llegar al éxito, que siempre trabajen fuertemente y que lo que menos nos evita cometer errores es la preparación en cualquier campo.

La cifra: 12 medallas ha ganado Caterine Ibargüen en su carrera deportiva internacional.