“Desadaptados”: Cintia Cossio le dio ‘palo’ a los colombianos que se colaron en la final de la Copa América

Cintia Cossio no se guardó nada al momento de pronunciarse sobre los inconvenientes que se presentaron en las afuera del Hard Rock Stadium en la final de la Copa América, criticando duramente a las personas que se colaron y asegurando que la mayoría de los que hicieron esto fueron colombianos.

PUBLICIDAD

El último partido de esta competencia en Estados Unidos se volvió un caos debido a que muchas personas ingresaron al estadio a pesar de no haber pagado sus boletas, generando confusión y muchos conflictos en las afueras del lugar, lo que dejó como resultado varias peleas y gente afectada cuando cerraron las puertas del recinto.

Puede leer: Así fue el ‘agarrón’ de Maluma con hinchas argentinos en la final de la Copa América

Los conflictos escalaron a tal nivel que incluso algunos de los familiares de los jugadores no pudieron ingresar a tiempo al estadio. Esto, y el hecho de que los disturbios continuaban en las afueras del estadio, hicieron que el partido se retrasara.

Y si bien Cintia Cossio tenía boletas para este evento, prefirió no intentar ingresar al estadio debido a las complicadas situaciones en las afueras, regresando a su hotel muy desilusionada.

Sin embargo, la influencer no se quedó callada y protagonizó varias historias en donde habló de su mala experiencia, asegurando que prefirió quedarse a salvo y alejarse del lugar. Además, contó que la mayoría de las personas que se colaron en el estadio eran de nacionalidad colombiana.

“No pude entrar hoy al estadio por culpa de los desadaptados, lastimosamente en su mayoría, por no decir que el 95% de gente que se coló, eran colombianos. No, yo no me iba a meter entre la multitud, entre ese desorden, ahí a arriesgar mi vida por unos pesos”, dijo la colombiana, indicando también que las boletas le costaron mucho dinero.

PUBLICIDAD

Lea también: “Llevo una semana hospitalizada”: Cintia Cossio preocupó a sus fans por su estado de salud

Cintia Cossio contó más sobre lo que pudo ver en las afueras del estadio

En las mismas historias, la creadora de contenido brindó más detalles respecto a las peligrosas condiciones que había en el estadio de Miami, dando a entender que tras presenciar esto decidió quedarse a un lado para protegerse de cualquier peligro.

“Ancianas y niños desmayándose, gente lanzando ¡sí! Así como leen ¡lanzando a los bebés! De malla a malla para colarse. Avalanchas de personas, peleas, gente hurtando”, escribió Cintia Cossio en una de sus historias, asegurando que la experiencia fue “una locura”.