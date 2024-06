¿Pequeño influencer? Hijo de Cintia Cossio factura en las redes sociales con este trabajo

Tal parece que el negocio familiar de las redes sociales de los Cossio ha reclutado otro miembro. Y es que el hijo de Cintia Cossio y Jhoan López, Thiago, ya está empezando a generar dinero con estas plataformas gracias a la ayuda de sus padres, desenvolviéndose en un aspecto muy familiar para el pequeño.

El par de colombianos figuró como una de las parejas más conocidas del mundo de la farándula digital del país, destacando la divertida química que había entre ellos y la buena relación que el joven tenía con el resto del clan Cossio y sus allegados.

Sin embargo, en marzo de este año la influencer dio a conocer que tras 10 años de relación, su romance había llegado a su fin, limitándose a hacer este anuncio y a pedirle a los usuarios de las redes sociales que respetaran su duelo y evitaran hacer comentarios y preguntas al respecto.

Pero los internautas hicieron caso omiso a su petición y durante diversas rondas de preguntas y respuestas no se contuvieron y la abordaron sobre este tema con diferentes interrogantes, a las cuales Cintia Cossio no tuvo reparo en responder de manera superficial.

Y así como a ella le llegan preguntas, a Jhoan López también. Y a propósito de la interrogante de un internauta sobre un aspecto relacionado con su hijo y las redes sociales, el joven terminó revelando que Thiago está facturando en estas plataformas gracias a los videos que sube.

“Thiago como tal no recibe dinero por sus cuentas [de redes sociales], él recibe compensación por los videos, ¿a qué me refiero? Si él quiere comprar algún regalo o algún tipo de ropa en específico, un viaje, no sé, como para que él sienta que lo que está haciendo tiene su recompensa”, dijo López en una historia.

El hijo de Cintia Cossio también tiene un fondo monetario para su futuro

Además de las compensaciones que mencionó Jhoan López en su historia de Instagram, también dio a conocer que Thiago está acumulando dinero en una cuenta de ahorros.

“Él tiene su cuenta de ahorros donde a veces algunas regalías van ahí y cuando él cumpla su mayoría de edad reclame su plata”, aseguró la expareja de Cintia Cossio.

Además, también indicó que con frecuencia trata de compensar al niño de diferentes maneras para que pueda darle importancia a su labor en las redes sociales con los videos de sus cuentas y por sus apariciones en las publicaciones de sus padres.