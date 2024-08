Jessi Uribe reveló cómo es su relación con expresentador de ‘Día a día’, ¿le negó hasta una entrevista?

Jessi Uribe es un cantante de música popular que cuenta con más de cinco años de experiencia siendo parte de la industria del entretenimiento. Los inicios del bumangués se dieron como mariachi en su ciudad natal para posteriormente llevar su talento a la televisión colombiana participando así en ‘A otro nivel’ de Caracol Televisión que le abrió la puerta a la fama, donde conoció a su actual esposa, Paola Jara.

El artista además de destacarse por su talento en el escenario, también generó polémica debido a la confirmación de su relación con Paola, pues la serie de críticas no se hicieron esperar para ambos debido a la divulgación de un video en el que la paisa indica: “Sandrita, este hombre está de un juicio”, pues antes de su relación con la intérprete de ‘Murió el amor’, Jessi Uribe tuvo una unión durante varios años con Sandra Barrios, con quien le dio la bienvenida a sus cuatro hijos, Roy, Luna, Sarah y Alan.

En medio de la serie de comentarios, varios humoristas también aprovecharon para hacer uno que otro chiste con respecto a este tema y entre ellos se encontraría Jhovanoty, quien durante varios meses hizo parte de ‘Día a día’, como uno de sus presentadores, sin embargo, decidió dar un paso al costado para formar parte del equipo de la emisora ‘La kalle’, donde es uno de los panelistas principales y recientemente Jessi llegó a la mencionada cadena radial para promocionar su última canción, donde varios aspectos de su vida no se quedaron por fuera.

La encargada de preguntar con respecto a este fue otra de las panelista quien reiteró: “Es verdad, que Jessi Uribe odia a Jhovanoty”, como era de esperarse la serie de risas no se hicieron esperar por parte del bumangués agregando: “Yo no odio a nadie... No le tengo odio a nadie, lo que pasa es que esta boleta en algún momento, después del reality, toda esa vuelta, con tanto chisme de mi separación. Obvio estaba pendiente de las vueltas y hubo un comentario que hizo este en un show. Yo sé que hay momentos y pues, ya, sé que eso pasa a mí me pasa. Hay momentos en los que estoy cantante y digo por qué dije eso, este dijo un comentario sobre mis hijos, no fue malo, los tocó, los nombró. Me toqué, somos artista y sé que cuando arranca un show fluye y me toqué nada malo. Luego esta boleta dijo que yo le había negada una entrevista, usted dijo que yo le había negado una entrevista”.

Posteriormente fue el turno para Jhovanoty quien aseguró que durante uno de los lanzamientos de Jessi Uribe, él lo entrevistó, dejando claro que esta fluyó mucho, pero luego el artista, según él, no quiso firmar el documento para la divulgación de la misma, donde el bumangués terminó señalando a otro hombre asegurando que él era precisamente el encargado de estos procesos. “No, nunca me dijeron eso”, para finalmente resaltar que nunca ha negado una entrevista, eso sí, segundos más tarde terminó nombrando al programa ‘Lo sé todo’.