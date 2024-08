Este es el periodista de Noticias Caracol que renunció para trabajar con la Registraduría: “sirviéndole al país”

Noticias Caracol es el informativo preferido por los colombianos, pues sus niveles de audiencia a diario demuestran la amplia acogida recibida por los televidentes de Caracol Televisión, ya que ven en el noticiero un espacio para conocer de primera mano sobre los principales hechos que suceden en algunas ciudades de Colombia.

Sin embargo, en los últimos meses han sido varias las renuncias con las que ha tenido que lidiar el informativo perteneciente a Caracol Televisión, tomando así por sorpresa a los televidentes. Algunas de las más destacadas tuvieron que ver con Julieth Cano, quien era la corresponsal de Noticias Caracol en Norte de Santander, así como también Yesenia Carrillo, quien luego de poco más de un mes de su regreso de licencia de maternidad, decidió renunciar al informativo.

¿Quién es el periodista que renunció al periodista de Noticias Caracol?

La más reciente renuncia se dio hace poco más de un mes, por parte de José Miguel Polanco, quien durante siete años hizo parte de Noticias Caracol, estando en el set principal del informativo y también en las calles. En su respectiva cuenta de Instagram, el periodista no dudó en agradecer por cada uno de los aprendizajes a lo largo de su trayectoria y por supuesto, los amigos que dejó allí.

“Aprovecho también para agradecer a mis jefes por su liderazgo inspirados y por brindarme la oportunidad de crecer y desarrollarme profesionalmente en Caracol TV, en donde soy testigo de que las oportunidades siempre están. Gratitud siempre”, se lee a lo largo del mensaje del experiodista de Noticias Caracol.

¿Cuál es el nuevo trabajo de José Miguel Polanco, experiodista de Noticias Caracol?

José Miguel Polanco, luego de haber confirmado su renuncia, compartió el motivo detrás de su decisión, donde el periodista confirmó que hace parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, todo indicaría que haciendo parte de su equipo de comunicaciones.

“Muchas gracias por cada una de sus palabras, las recibo con todo el cariño. No saben como me alegran el corazón con cada uno de los buenos deseos y sobre todo el reconocimiento a estos años de trabajo. Hoy les comparto este nuevo reto, estaré en la Registraduría Nacional del Estado Civil, sirviéndole a mi país, a los colombianos y a la democracia. Seguro que aprenderemos cosas nuevas, conoceremos nuevas personas, iniciaremos nuevos sueños y asumiremos nuevas responsabilidades. Espero me sigan acompañando en este camino”, fueron las declaraciones de José Miguel Polanco, experiodista de Noticias Caracol.

¿Quién es la esposa de José Miguel Polanco, experiodista de Noticias Caracol?

José Miguel Polanco encontró el amor durante su trabajo como periodista en Noticias Caracol, pues lleva más de 2 años de matrimonio con Catalina Vargas, comunicadora social y periodista, quien suele destacarse durante las emisiones del fin de semana y también del medio día del informativo. Lo cierto es que luego de trabajar juntos, ahora dividen caminos profesionalmente, pero no personalmente, pues evidencian en sus redes el amor que se tienen.