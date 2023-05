¿Rivalidad entre Jhovanoty y Jessi Uribe? El humorista reveló la diferencia que lo tendría alejado del cantante

Jhovanoty es un reconocido humorista quien ha hecho parte de la emisora ‘Tropicana’ durante varios años, encargándose de hacer reír a cada uno de los oyentes mediante la imitación de una serie de personajes en su mayoría, destacadas figuras del entretenimiento. Sin dejar de lado, que desde hace menos de dos meses hace parte del equipo de ‘Día a Día’.

Si bien, Jhovanoty está presente en la emisora esto no ha sido impedimento para que sus compañeros en medio de esta revelen detalles inéditos, considerados para algunos como incómodos, teniendo en cuenta que el humorista tampoco suele tener ningún tipo de filtro cuando se trata de referirse a cualquier persona y precisamente Jessi Uribe fue el centro de atención.

Le puede gustar: “Larga vida contigo”: Kathy Sáenz le salió al paso a las críticas que recibe por su relación con Sebastián Martínez

Hace algunos días Jota Flórez uno de los locutores de la emisora, aseguró: “Ya se le olvidaron todas”. Seguidamente, el locutor indicó que Jhovanoty no había querido volver a imitar a Jessi Uribe, pues al parecer, el cantante se habría negado a firmar un papel, luego de algunas insistencias por parte del humorista. De acuerdo con sus declaraciones este hecho se había tratado de una entrevista para televisión la cual nunca logró sacar al aire.

En medio de las risas por parte de Jhovanoty, Flórez enfatizó: “Yo vi el indirectazo que usted le tiró por redes sociales a Jessi”. Ante la inesperada situación, el humorista trato de defenderse, imitando al intérprete de ‘Dulce pecado’: “Yo grabando ahí, y Paolita ahí detrás diciendo, Sandrita este hombre de está de un juicio”.

También puede leer: Catalina Gómez mostró “lo que no se ve al aire” en ‘Día a Día’ y causó sorpresa con los resultados

Finalmente, el locutor indicó que al parecer, el cantante no estaría de acuerdo con sus apariciones en televisión. Además, aseguró que al parecer, por este motivo había eliminado el personaje de sus shows. Como era de esperarse los comentarios no faltaron reiterando el apoyo que sienten por Jhovanoty, pues aseguran que no están muy de acuerdo con varias de las actitudes que tiene el cantante y que en varias ocasiones se han viralizado a través de las redes sociales.