Alejandra Giraldo mostró a su nueva compañera durante las grabaciones de Noticias Caracol, “me pusieron a voltear”

Una de las periodistas más queridas de Caracol Televisión ha sido precisamente Alejandra Giraldo, quien a sus 40 años de edad figura como una de las fichas más importantes de Noticias Caracol debido a su profesionalismo, carisma y espontaneidad durante sus apariciones en la primera emisión del informativo.

Si bien, la presencia de Alejandra en el noticiero ha traído consigo un amplio reconocimiento por parte de los televidentes esta también ha llegado hasta plataformas digitales, donde la paisa suele compartir varios detalles de su vida y por supuesto, de su trabajo, pero eso sí, lo más importante la defensa de los animales, pues incluso gracias a su talento Caracol le permitió tener su propia sección mejor conocida como ‘Las mascotas de Alejandra.

Aunque la periodista de Noticias Caracol realiza la gran mayoría de sus apariciones en el set, recientemente la situación terminó siendo completamente opuesta, ya que este 15 de agosto llegó al estreno de ‘Expopet’, que dio inicio bajo el lema: “Las patitas de tu mascota están listas para llegar a Corferias”, contando con la participación de famosas marcas enfocadas en los animales de compañía y también con todo la programación para cada uno de los respectivos días.

Teniendo en cuenta la pasión que siente Alejandra Giraldo por las mascotas, indudablemente fue la enviada a este feria en Bogotá, pero ella no terminó sola en medio de esta grabación, pues la compañera predilecta fue Vita Maria, a quien considera como su hija y es una canina que la periodista rescató junto a su esposo, Alejandro Serrano. “Que diita, caramba (...) Pero ella me hace feliz, alivia todo. Aquí vamos a trabajar juntos. Me pusieron a voltear en ‘Expopet’”, fueron las declaraciones que agregó la paisa.

¿Cuál es la enfermedad que padece Alejandra Giraldo de Noticias Caracol?

La enfermedad que padece Alejandra Giraldo de Noticias Caracol es una enfermedad autoinmune, siendo precisamente el síndrome de Sjögren que de acuerdo a la plataforma ‘Medline plus’ se lee: “su sistema inmunitario ataca las glándulas que producen humedad en los ojos, la boca y otras partes del cuerpo. Esto causa boca y ojos secos. Es posible que tenga sequedad en otros órganos que necesitan humedad, como la nariz, la garganta y la piel. La enfermedad de Sjögren también puede afectar otras partes del cuerpo, incluyendo articulaciones, pulmones, riñones, vasos sanguíneos, órganos digestivos y nervios”.