“Se tiró del carro”: Alejandra Giraldo entre lágrimas contó el triste hecho que vivió de regreso a Noticias Caracol

Alejandra Giraldo es una las presentadoras y periodistas más queridas de Noticias Caracol, pues durante las primeras horas de la mañana se encarga de informar a los televidentes sobre los principales hechos que suceden en diferentes puntos del país junto a su colega Andrés Montoya. La paisa cumplió el sueño de convertirse en periodista, el que tuvo desde que era tan solo una niña y ahora es más que una realidad, gracias a su talento y carisma frente a la pantalla de Caracol Televisión.

Pero, además de acompañar a los televidentes durante la primera emisión del noticiero, la paisa también suele estar fuera de Caracol Televisión realizando uno que otro reportaje y en esta ocasión se encuentra Cumarimo, un municipio ubicado en Vichada, al que la periodista de Noticias Caracol también nombró aquel que hace parte de la Colombia profunda, donde además de evidenciar las condiciones adversas que tienen que atravesar sus habitantes para sobrevivir, también lo hizo con los animales debido a que es una fiel defensora de aquellos que se encuentran pasando por complejas situaciones.

Y es que precisamente, su amor por los animales le hizo actuar de manera inmediata, pues de acuerdo con lo compartido por Giraldo en su cuenta de Instagram, tanto ella como el resto del equipo de trabajo con el que estaba se encontraron en medio de la nada a una gatita que cuenta con pocos meses de vida: “A esta bebé tiene por ahí dos meses. Me la voy a llevar para Bogotá, le voy a buscar casita, ayúdenme por favor a encontrarle una casita. Es una bebé, es muy chiquita y estaba en medio de la nada, miren esto. Está hermosa y estaba por ahí llorando”.

Sin embargo, en cuestión de minutos, el pedido de ayuda por parte de Alejandra Giraldo se transformó en tristeza: “Y nos encontramos a esta gatita... Se dejó agarrar, super dulce. Ya estaba todo cuadrado para llevármela a Bogotá y.. cuando nos montamos al carro se asustó, se nos soltó y se tiró del carro. No saben cuanto he llorado. Yo creo que no tenía más de dos meses. Qué frustración”.

¿Cuál es el negocio de Alejandra Giraldo fuera de Noticias Caracol?

Alejandra Giraldo decidió seguirle los pasos a su esposo, Alejandro Serrano, un reconocido empresario y ambos cuenta actualmente con su propia marca ‘Vita, alimento vital’, un alimento natural para perro, sin gluten y con todas las vitaminas y minerales para perritos adultos, empresa que lleva alrededor de 3 años en el mercado y sus precios varían entre galletas saludables a 20.000 pesos, alimento vita sensitive pavo a 65.000 pesos, alimento vita sensitive caja 120.500 pesos, pack de 7 cajas de 5 kilos pavo y salmón a 821.275 pesos: