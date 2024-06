Alejandra Giraldo mostró las duras secuelas del estrés y la falta de descanso al estar en Noticias Caracol

Alejandra Giraldo es una de las caras más reconocidas de Noticias Caracol, pues durante más de 5 años ha hecho parte del informativo siendo parte de la primera emisión junto a Andrés Montoya, su gran amigo y colega. La paisa adelantó sus estudios en Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y posteriormente hizo parte de varios canales hasta llegar a ser parte de Caracol Televisión. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en la vida de Giraldo, pues vive con una compleja enfermedad autoinmune que ha traído consigo varias implicaciones en su salud y recientemente la periodista mostró las duras secuelas del estrés y la falta de descanso al estar en Noticias Caracol.

Más allá de su presencia en la televisión colombiana, Alejandra se ha encargado de ser muy activa a través de sus redes sociales, donde comparte varios de los mejores momentos que vive tanto dentro de Caracol como fuera del informativo, ganándose el cariño de los televidentes. Recientemente, la presentadora se dejó ver junto a el Doctor Felipe Buendía, un médico estético que cuenta con una amplia visibilidad en su campo y por ende, en figuras del entretenimiento.

“Las consecuencias de no comer bien, de no dormir bien y yo soy manitas creativas, entonces me veo un grano y me lo estripo hasta que me formo estos cráteres (...) El ritmo de vida hace lo suyo”, fueron las declaraciones de Alejandra Giraldo.

Posteriormente, la presentadora de Noticias Caracol mostró los procedimientos a los que debe someterse para no tener cicatriz en su rostro, además aprovechó para inyectarse al parecer, algunas vitaminas, explicando los ‘filers’ que son productos a base de ácido hialurónico que producen volumen y neuromodulador o relajante termina siendo la tóxina botulínica, la cual también se habría inyectado la presentadora.

¿Cuál es la enfermedad que padece Alejandra Giraldo de Noticias Caracol?

Hace poco más de un año, Alejandra Giraldo, periodista de Noticias Caracol confirmó que padece la enfermedad autoinmune síndrome de Sjögren, que trae consigo diversos problemas en su salud, ya que en medio de este tipo de padecimientos el cuerpo se ataca a sí mismo. De acuerdo con lo publicado por el portal ‘Medline plus’: “el sistema inmunitario ataca las glándulas que producen humedad en los ojos, la boca y otras partes del cuerpo. Esto causa boca y ojos secos. Es posible que tenga sequedad en otros órganos que necesitan humedad, como la nariz, la garganta y la piel”.