¿El regalo más esperado? Presentadora de RCN mostró aquello que no se ve en las transmisiones en vivo

RCN Televisión es uno de los medios de comunicación más importantes en el país, pues durante más de 20 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos de interés general. Además, las diversas plataformas digitales se han convertido en uno de los principales mecanismos para dar a conocer a cada uno de los talentos con los que cuenta, entre ellos algunas de sus periodistas y presentadoras, pues recientemente mostró aquello que no se ve durante las transmisiones en vivo.

Hace unas cuantas semanas, la presentadora Maythe González, confirmó que se encuentra esperando a su segundo hijo que fue planeado por la pareja durante las vacaciones en el desierto de Wadi Rum en Jordania. Aunque González no suele revelar mayores detalles con respecto a este tema, sí ha dejado ver que se encuentra más emocionada que nunca ante la llegada de un nuevo integrante.

Si bien, durante las transmisiones no resulta tan evidente su estado de gestación, luego de sus respectivas grabaciones saca tiempo para compartir con sus fans el crecimiento de su bebé: “Cuando me toman la foto de frente… y cuando me la toman de lado”, estas respectivas declaraciones estuvieron acompañadas de dos imágenes.

La primera en la que la presentadora se encontraba de pie mientras que la segunda, se encontraba revisando su celular dejando ver su estado avanzada de embarazo: “En la segunda foto lo que no se ve en televisión”. Horas más tarde, la figura de RCN recibió varios mensajes en el que le demostraron el cariño y la emoción por esta etapa que vive actualmente.

“Bella por fuera y aún más por dentro”, “Divina, eres una mujer espectacularmente hermosa”, “Ay, que belleza por todos los ángeles”, “Qué foto tan hermosa”, fueron algunas de las declaraciones que más se destacaron.