Guajira del ‘Desafío the Box’ destapó los problemas de depresión e incluso de querer acabar con su vida

Caracol Televisión es el canal nacional más visto en Colombia, contando con una presencia de más de 30 años en las pantallas colombianas y año tras año, ha buscado reinventarse para así entretener a los televidentes con nuevos contenidos, pero también con aquellos programas que han logrado ser un éxito, tal es el caso del ‘Desafío’ que lleva dos décadas al aire, contando con excelentes niveles de audiencia en cada una de sus temporadas.

Ahora, ante de su gran final y en medio de la celebración de sus 20 años ante la pantalla, el ‘Desafío XX’, lanzó una nueva dinámica, donde ‘El pibe’ y el ‘Tino’ Asprilla han sido los líderes, así como también el regreso de algunas exparticipantes de esta versión y también anteriores, donde una de las elegidas fue precisamente ‘Guajira’ del ‘Desafío The Box’, donde llegó a la final junto a Aleja, quien se convirtió en la gran vencedora.

Sin embargo, en medio de su regreso, sus fans no dudaron en mostrarle su apoyo a Guajira y sacar a la luz las complejas situaciones por las que tuvo que atravesar: “Pero nunca se detuvo, continuó con el alma es rota, siguió con miedos, se sobrepuso a esa situación (siempre ha sido más que eso), luchó contra una depresión y muchos de ustedes no lo notaron, pensó ponerle fin a su vida, desconectó con Dios porque pensó que él le había fallado, se hizo más fuerte a leer la crueldad de personas que se creen valientes y dioses detrás de las pantallas, no dormía, no comía, dudo de los años que la habían llevado hasta ahí, sintió vergüenza, renegó de haber ido, cuestionó a Dios y hoy… él y la vida le permiten vivirlo nuevamente”.

Asimismo, el respectivo mensaje fue compartido en colaboración con Guajira del ‘Desafío The Box’, donde se resalta que su regreso al ‘Desafío’ no se trata de una revancha, sino una nueva oportunidad para vivir nuevamente el juego con mucha más madurez. Durante su presentación durante el ‘reality’ de Caracol Televisión no dudó en ocultar su felicidad y dejar claro que ahora dará lo mejor de sí para que esta vez el resultado sea diferente y junto a Kevyn logren llevarse el premio mayor.

¿Cuántos millones se llevó Guajira del ‘Desafío The Box’ al salir del ‘reality’?

Tanto ‘Guajira’ como Yan se convirtieron en los finalistas del ‘Desafío The Box’ de la versión 2023, donde Yan se habría llevado más de 40 millones contando su moto que después habría sido vendida, mientras que ‘Guajira’ se habría llevado 35 millones de pesos.