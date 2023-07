Los ‘milloncitos’ que se llevaron Guajira y Yan, subcampeones del ‘Desafío The Box’

Guajira del 'Desafío The Box' y sus momentos más polémicos en convivencia Foto: Captura de YouTube

El ‘Desafío The Box 2023′ llegó a su fin, y con ello, unos nuevos campeones de temporada que se van con más de 400 millones de pesos para su casa. Teniendo en cuenta la peleada competencia, Yan y Guajira no pudieron llegar a ser ganadores, pero tampoco se fueron con las manos vacías, pues revelaron cuánta plata se llevaron además de las motos.

No hay duda que Colombia se conmocionó con la competencia, pues luego de verlos meses en los que cada uno de los participantes se esforzó por tratar de llegar a la final, pues a través de mucho esfuerzo físico, mental y sobre todo con estrategias, lograron completar la última prueba del ‘Desafío The Box’. Sin embargo no fue suficiente para coronarse como campeones.

Con la presencia de Yan y Guajira en ‘Día a Día’, los dos participantes revelaron qué se llevaron a su casa luego de que perder contra Sensei y Aleja, a quienes le hicieron la vida imposible, según algunos usuarios en redes sociales.

Según lo que revelaron, Yan se habría llevado más de 40 millones más su motocicleta y Guajira, quien estaba inconforme con el resultado final, se habría llevado 35 millones más la moto.

A pesar de que no hay comparación con la suma que se ganaron los competidores ganadores, sí es cierto que por lo menos Yan estaba muy agradecido por lo que había ganado, no solo por la plata sino también por el aprendizaje y la experiencia.

Lo cierto es que los dos subcampeones salieron de la competencia con muchos corazón de colombianos conquistados.