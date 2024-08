Natalia llamó cizañera a Guajira por hablar de lo ocurrido con Kevyn

Durante el capítulo 86 del ‘Desafío XX’ se conocieron más detalles de lo que será el acompañamiento de exparticipantes de ediciones anteriores para la celebración de los 20 años. Cada hombre tuvo que escoger a una exparticipante y las mujeres a uno de los hombres que marcaron historia en el ‘Desafío’ esto luego que María Fernanda Aristizábal llegara con el listado de los 585 participantes de todas las ediciones.

Al escogerlos tendrán 36 horas para llegar a la Ciudad de las Cajas de lo contrario, el exparticipante que no llegue ocasionará la de 29 años, automática eliminación del semifinalista. El primero en escoger fue Kevyn y se decidió por Guajira quien fue la subcampeona del ‘Desafío The Box 2023′ y le ofreció 50 millones por acompañarlo.

Guajira fue la primera exparticipante en llegar, pero su regreso a la Ciudad de las Cajas se convirtió en polémica en la casa Tino, pues Alejo habló de lo que fue su subcampeonato mientras Darlyn halagó su modalidad de juego en ‘Desafío The Box 2023′, pero Natalia no se quedó callada al respecto ya que contó lo que la exparticipante habló de ella en redes sociales.

“Ella me tiró horrible afuera. Estaba en un live y salió el de ella y me quedé un momentico y le han preguntado de Kevyn y de mí. Entonces ella comenzó a echarle fuego al asunto, y que yo era lo que me decían y así, pero durísimo”

— Natalia