¿Olímpico llegará al Desafío XX? Aquí se jugará la nueva prueba

Durante el capítulo 86 del ‘Desafío XX’ se conocieron más detalles de lo que será el acompañamiento de exparticipantes de ediciones anteriores para la celebración de los 20 años.

Cada hombre tuvo que escoger a una exparticipante y las mujeres a uno de los hombres que marcaron historia en el ‘Desafío’ esto luego que María Fernanda Aristizábal llegara con el listado de los 585 participantes de todas las ediciones.

Al escogerlos tendrían 36 horas para llegar a la Ciudad de las Cajas de lo contrario, el exparticipante que no llegue ocasionará la automática eliminación del semifinalista. Es así como Kevyn escogió a Guajira del ‘Desafío The Box 2023′, lo que derivó en críticas hacia Aleja al no ser tomada en cuenta; Karoline escogió a Jerry campeón del ‘Desafío 2019 Súper Regiones’.

Mientras que Alejo a Luisa del ‘Desafío XX’ desatando todos los rumores de un posible romance tras lo que le confesó, así como Natalia a Be quien participó en el ‘Desafío Super Humanos’ del 2018.

Por su parte, Santi escogió a Camila López de las temporadas del ‘Desafío’ de 2017 y 2018; Francisco escogió a Madrid subcampeona del ‘Desafío The Box 2021′ quien es conocida como ‘La Reina del Aire’ mientras que Darlyn a Sensei campeón del ‘Desafío The Box 2023′.

Y finalmente Karen escogió a Olímpico medallista de las Olimpiadas de Londres 2012 y campeón del ‘Desafío Super Humanos 2018′, por lo que cada uno de los exparticipantes llegaron a la Ciudad de las Cajas, con la excepción de Olímpico, lo que derivó en una advertencia de Andrea Serna en la que intervino el Pibe Valderrama.

“¿No tenemos solución? Para llamar a otro” — Pibe

“Pero es que Pibe, ¿quién llega en una hora y pico a la Ciudadela?” — Andrea Serna

“La flaca se ganó el derecho de estar aquí, pero dijo que iba a esperar hasta el final” — Pibe

Olímpico no ha llegado a ‘Desafío XX’

Mientras Andrea Serna consultaba qué pasaba en la casa Tino, pues para el momento faltaba Madrid por llegar, por lo que la presentadora reiteró el tiempo de espera y lo que ocurriría en caso de que no llegue y activó un conteo final.

“En breve las puertas de la Ciudadela Desafío 20 años se cerrarán, llegue el que llegue” — Andrea Serna

En el avance se logra ver que el tiempo se agota en las pantallas mientras que Karen es consolada por Pibe Valderrama, pues todos están a la expectativa de Olímpico y lo que pudiera ocurrir.

“No me quiero ir” — Karen

‘Desafío XX’ sale de las cajas

La prueba será a las afueras de la Ciudadela, específicamente donde se llevó a cabo la segunda prueba del primer capítulo en el que los 32 participantes del ‘Desafío XX’ andaban atados en cuatro equipos por medio de un río.

En el adelanto se puede observar dos bolas metálicas gigantes pintadas con los colores de las dos nuevas casas las cuales deben hacer rodar en medio de la corriente. Caracol no mostró imágenes de Karen en la prueba por lo que se estima que lo hizo para generar expectativa.