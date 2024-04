Valentina Taguado reveló la difícil situación que tuvo que vivir en su infancia: “Hubiera querido no nacer”

Valentina Taguado comenzó su carrera profesional como creadora de contenido. Aunque se ha destacado en diferentes ámbitos, su participación en el programa de televisión “Survivor: La Isla de los Famosos” del canal RCN la ha llevado a la fama. En ese reality show, Valentina fue una de los 22 participantes que ponían a prueba todas sus capacidades para sobrevivir en una isla tropical deshabitada. Con poca ropa, falta de alimento y agua potable, los concursantes luchaban para ganarse un jugoso premio de 600 millones de pesos.

Además de su participación en “Survivor”, Valentina también es conocida por su trabajo como presentadora y locutora en Los 40 Colombia y por su participación en el programa de radio Impresentables. Su carisma, espontaneidad y habilidad para contar historias la han convertido en una figura emergente en la radio juvenil colombiana.

Sin embargo, detrás de su llamativa sonrisa hay una difícil historia que compartió en el pódcast “Entre valientes” con Adriana Bustos.

Recomendados

En la entrevista que concedió al medio ya mencionado, reveló que sufrió maltrato durante su infancia y describió los desafíos que enfrentó en su hogar, incluyendo ser negada por su padre al nacer. Esta situación cambió cuando un rasgo físico, un lunar en la espalda, llevó a su padre a reconocerla finalmente.

“Mi papá cada vez era más loco, más violento. Entonces yo tengo imágenes específicas. Pero los que más llevaron del bulto fueron mi mamá y mi hermano. Él estaba chiquito y yo me acuerdo que había un pasillo grande, tres habitaciones, la de nosotros era la última y yo iba del cuarto a la cocina… Me acuerdo que voltee a mirar y mi papá estaba con mi hermano y lo gritaba y lo regañaba por las vueltas y porque no sabía los días de la semana, entonces le daba unas tundas horribles y lo cogía de la espalda contra la pared y hasta que mi hermano no se desmayaba no paraba”, comentó Valentina Taguado.

Sin embargo, ha superado las adversidades y se ha convertido en una influencer y figura mediática a nivel nacional.