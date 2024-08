“Era tenso”: Victor Mallarino de ‘MasterChef Celebrity’ confesó ‘problemita’ con participante del reality de RCN

‘MasterChef Celebrity’ es un programa de entretenimiento que hace parte de la parrilla de contenidos del Canal RCN, pues hace seis temporadas ha logrado cautivar a los televidentes con cada una de las personalidades de la farándula quienes llegan con el fin de mostrar sus habilidades gastronómicas y porque no llevarse el premio de los 200 millones de pesos y por ende, convirtiéndose en el favorito por el grupo de jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina.

El ‘reality’ llegó a las noches colombianas el pasado martes 18 de junio, contando con reconocidas caras como Paola Rey, Alejandro Estrada, Cony Camelo, Juan Pablo Llano y por supuesto, Víctor Mallarino, quien regresó a la televisión colombiana, luego de varios años de ausencia. Si bien, el actor se convirtió en uno de los más recientes eliminados, lo cierto es que durante su paso por ‘MasterChef Celebrity’ logró robarse el cariño de los televidentes gracias a su sencillez y carisma.

Ahora, luego de varios días de su salida, Víctor Mallarino se le midió a responder algunas preguntas incómodas bajo la producción del mismo canal. Sin duda, una de las que más se destacó tuvo que ver con el compañero con el que se le complicó el poder trabajo durante uno de los retos en ‘MasterChef Celebrity’. Ante el hecho, el actor destacó: “Yo tuve una clara complicación con uno de los retos con la compañera más adorable del mundo, con Fer (María Fernanda Yepes) yo tuve un tema que era tenso, que no era agradable, que no era... no sé por qué, pero está ahí la amistad y estará siempre y ser compañero de alguna manera”.

Si bien, Víctor no reveló mayores detalles al respecto, lo cierto es que actualmente se encuentra en buenos términos con María Fernanda Yepes, pues esta situación habría tenido que ver con la tensión que trae consigo cada uno de los retos.

¿Quién es la exesposa de Víctor Mallarino de ‘MasterChef Celebrity’?

La exesposa de Víctor Mallarino de ‘MasterChef Celebrity’ es Kathy Sáenz. La expareja se conoció, al parecer, en medio del rodaje de alguna producción, donde posteriormente nació el amor a pesar de los 15 años de diferencia. Además, tiempo más tarde decidieron llegar al altar, pero su matrimonio solo duró 6 meses, pero hasta al momento son desconocidos los motivos de su ruptura.