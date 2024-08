Juan Pablo Llano le soltó veneno a Cony Camelo en ‘MasterChef Colombia’

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 43, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el séptimo ciclo frente a las cocinas.

En cada una de las estaciones había una caja misteriosa, por lo que la incertidumbre reinó desde el primer minuto y más cuando le pidieron al actor Juan Pablo Llano, ganador del pin de inmunidad en la edición anterior, bajar del balcón, pues tenía que tomar decisiones.

Al actor se le dio la responsabilidad de organizar a los participantes por parejas, por lo que el chef Jorge Rausch le sugería que fuese estratégico al momento de decidir, sin embargo, este empezó a dar los primeros nombres.

Las parejas en ‘MasterChef Colombia’

La primera pareja fue Alejandro Estrada y Dominica Duque, pues indicó que quería verlos trabajar en dificultad. Seguidamente escogió a Martina ‘La Peligrosa’ y Roberto Cano. Siguió Vicky Berrío y Nina Caicedo para posteriormente anunciar a las actrices Ilenia Antonini y Paola Rey.

En el lugar solo quedaban Jacques Toukhmanian, Marcela Gallego, Franko Bonilla y Cony Camelo, y al verlos llegó una pregunta de Juan Pablo Llano a Cony Camelo que generó cierta incomodidad.

“¿Tú y Franko no han trabajado juntos? — Juan Pablo Llano

“¿Qué?” — Cony Camelo

Juan Pablo Llano y la indirecta a Cony Camelo

Al escuchar la pregunta del actor y la expresión corporal de la actriz los demás no dudaron en hablar al respecto, pues Carolina Cuervo indicó que Cony Camelo no podía ocultar su frustración, ya que era evidente que no quería hacer pareja con Franko Bonilla. En el testimonio individual Cony Camelo reveló lo que piensa del comediante.

“Sin dudas no me parece el mejor cocinero” — Cony Camelo

Y llegó otro cometario de Juan Pablo Llano en medio de una risa sarcástica que desató más intriga entre los presentes, pues fue calificado como un comentario venenoso por Marcela Gallego

“Y sabes por qué te lo digo” — Juan Pablo Llano

“¿A mí?” — Cony Camelo

Dominica Duque y Alejandro Estrada son la pareja ganadora

Cony Camelo aseguró no tener la mínima idea de los motivos de Juan Pablo Llano de su comentario, sin embargo, minutos más tarde iniciaron la preparación en la que el cerdo fue el protagonista y más tarde se conocía que la pareja conformada por Alejandro Estrada y Dominica Duque fue la ganadora de los pines de inmunidad de la edición.