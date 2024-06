¿Quién es el esposo de Paola Rey de ‘MasterChef Celebrity’? Es un recordado actor y llevan más de 15 años juntos

‘MasterChef Celebrity’ llega a los noches colombianas con su sexta temporada y con un grupo de 21 famosos preparadas para sacar a flote sus habilidades gastronómicas con el fin de avanzar y porque no llegar a llevarse el premio mayor dentro del ‘reality’ de RCN Televisión y bajo la directriz de Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina. Aunque el camino que van a recorrer no es para nada sencillo, lo cierto es que no hay vuelta atrás. Si bien, han sido pocos los capítulos revelados, quien obtuvo el primer pin fue Paola Rey y este es su esposo, un reconocido actor.

¿Quién es el esposo de Paola Rey de ‘MasterChef Celebrity’?

Paola Rey se convirtió en la nueva concursante de ‘MasterChef Celebrity’, haciendo a un lado su rol como actriz para así mostrar sus habilidades en la cocina. Aunque no ha sido una tarea sencilla, Rey resaltó que la disciplina será su mayor cualidad en este nuevo retodonde por supuesto, ha estado recibiendo el apoyo de su familia, su esposo, con quien lleva 15 años de matrimonio, el también actor Juan Carlos Vargas, quien es recordado por su participación en diversas telenovelas como ‘El Capo’, ‘La ley del corazón’, ‘Garzón vive’, entre otros.

Actualmente, Vargas está dedicado a las obras de teatro y también desde su rol como director debido a la amplia experiencia con la que cuenta y que con el paso del tiempo se ha ido transformando hacia otros roles.

¿Cuánto hijos tiene Paola Rey de ‘MasterChef Celebrity’?

Paola Rey tiene dos hijos con su esposo, Juan Carlos Vargas Oliver y Leo, quien estarían sobre las edad de 11 y 6 años, además de ser la mayor prioridad para ellos sin importar las diversas ocupaciones con las que pueden llegar a contar ambos, pues ya no estaría entre sus planes seguir agrandando la familia.

¿Qué pasó con Paola Rey de ‘MasterChef Celebrity’?

Paola Rey de ‘MasterChef Celebrity’ se vio envuelta en una polémica junto a su esposo, Juan Carlos Vargas debido a que un hombre denunció por medio de las redes sociales la familia habría descuidado a su mascota que presentaría varias problemas debido a la avanzada edad con la que cuentan, tanto así que el canino pasó más de 24 horas fuera de la vivienda y al parecer, ninguno se percató de lo ocurrido. Días más tarde, la pareja de actores salieron a defenderse reiterando que es uno de los integrantes más importantes de su vida.