Cony Camelo se sometió a tratamiento por problemas en su salud derivados de MasterChef

Ya son 22 capítulos los que lleva la sexta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, desde su estreno el pasado martes 18 de junio, tiempo en el que la actriz Cony Camelo se ha mantenido a la raya con todas las grabaciones, evitando ser una de las tres eliminadas que lleva el programa. Pero entre tanto ‘corre corre’, la mujer que interpretó a ‘Hilda’ en ‘Los Reyes’, sufrió percances en su salud, por lo que decidió someterse a un sofisticado tratamiento.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 200.000 seguidores, la también activista dio a conocer que sufrió una descompensación “nivel gigante”, que la llevó a llamar a su domicilio a sus especialistas médicos de confianza, mismos que la sometieron a un ‘Protocolo regenerador’, que consta de una serie de sueros inyectables que la ayudan a recuperar sus defensas y tener más energía. Su tratante aseguró que esta situación es derivada de la “maratón” que Camelo está asumiendo con las grabaciones del reality.

“Ustedes no saben lo gallina que soy yo, pero me tocó. Grité, pero solo se tardaron 30 minutos, Me pusieron magnesio, Vitamina C y antioxidantes”, expresó la mujer de 47 años, que en esta edición del formato culinario está siendo fuertemente criticada porque para algunos televidentes está teniendo una actitud pasivo-agresiva.

