“No es fácil”: Carolina Cruz pidió ayuda económica para una buena causa asociada a su hijo Salvador

Carolina Cruz ha ganado reconocimiento como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la mantiene activa en la pantalla, donde ha establecido una fuerte conexión con los televidentes. También ha brillado en producciones como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y su propio pódcast, donde ofrece una mirada más íntima de su vida.

Una de las historias más inspiradoras de la presentadora valluna está relacionada con su hijo Salvador, quien nació con hidrocefalia, una enfermedad que afecta a muchos niños en todo el país. Esta experiencia transformó profundamente la vida de Carolina, motivándola a dedicar tiempo y recursos a una causa noble. Como resultado, decidió crear una fundación enfocada en ayudar a niños que padecen diversas enfermedades neuronales, buscando brindarles apoyo y mejorar su bienestar. Su compromiso y dedicación reflejan su deseo de hacer una diferencia significativa en la vida de aquellos que enfrentan desafíos similares a los de su hijo.

La Fundación Salvador de Sueños, busca facilitar la ayuda médica y además asesoría de varios tipos de las madres que tienen hijos que padezcan de este tipo de enfermedades. Por esta razón, Carolina Cruz ha hecho diversas iniciativas para recaudar fondos que potencien el trabajo de su fundación; pese al gran trabajo de Carolina, la presentadora ha informado que ha tenido varios retos, sobre todo en lo económico, pues mantener una fundación no es tarea simple.

“De la fundación yo no recibo un peso. Pero, para mí, también sacar adelante la fundación sola en el tema económico, pues es casi que imposible, porque las terapias de los chiquitos son muy costosas, porque lograr lo que queremos para su recuperación cuesta. Entonces, estar tocando puertas, estar rogando o estar pidiendo no es fácil, no es sencillo”, afirmó la presentadora entre lágrimas por medio de sus redes sociales.

Sus colegas se han solidarizado con la causa, y siguen buscando apoyo para que la Fundación Salvador de Sueños siga en pie.