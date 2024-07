⁠”Lo vi conectado y lleno de cables”: Carolina Cruz conmovió contando el traumático parto de su primer hijo

Carolina Cruz ha ganado reconocimiento como presentadora, modelo y empresaria. Su participación en el programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión la mantiene activa en la pantalla, donde ha establecido una fuerte conexión con los televidentes. También ha brillado en producciones como ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ y su propio pódcast, donde ofrece una mirada más íntima de su vida.

En sus redes sociales, Carolina comparte sus experiencias sobre la crianza de sus hijos y los retos que ha enfrentado. Tiene una relación muy cercana con Salvador, su hijo de tres años, quien se muestra como un niño feliz que disfruta bailar y escuchar música. Matías, su hijo mayor, es apasionado por el fútbol y parece estar perfilándose para convertirse en jugador profesional.

En varias oportunidades, Carolina ha comentado que sus embarazos estuvieron marcados por varias complicaciones, en especial el de su hijo Matías y por medio de su pódcast contó la historia de su parto, Carolina ha contado que cuando decidió embarazarse fue bastante complicado el proceso de desintoxicación de las pastillas anticonceptivas: “Yo soy muy creyente y fiel a la Virgen de Guadalupe, me acuerdo de que llegué a la basílica de México, me encomendé y dije ‘sueño con ser mamá', a los tres meses exactos quedé embarazada de Mati”.

Carolina comentó que su deseo de ser madre surgió y no duró mucho en concretarse, además comentó que su embarazo, aunque tranquilo, terminó en un parto prematuro: “Yo quedé embarazada y tuve un embarazo muy tranquilo, Mati es un niño muy anhelado y esperado. Yo tenía organizada mi cesárea y desde el día uno, dije que quería tenerlos por cesárea. A las tres de la mañana me dan ganas de levantarme y rompo fuente de 36 semanas”, tras romper fuente, Carolina comenta que se fue al hospital para asistir a su cesárea de emergencia,

Al final, Matías nació con algunas complicaciones de salud: “Me acuerdo de que nace Mati y se lo llevan, porque no estaba respirando bien. Yo no entendía nada, Lincoln sale corriendo a la UCI y yo no entendía nada. Lo vi en la incubadora, conectado y lleno de cables. Por primera vez en mi vida sentí el miedo real. Estuvo un mes con oxígeno en la casa”, Carolina afirmó que aunque ahora Matías es un niño saludable, esta experiencia la marcó bastante.