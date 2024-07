“Yo soy muy devota”: Carolina Cruz reveló el nombre del santo al que se encomendó para quedar embarazada

La tulueña Carolina Cruz es una de las presentadoras más queridas del país, no solo por su participación en el matutino ‘Día a Día’, también porque ha extendido su talento a otras facetas, como lo es el pódcast. Precisamente en su formato ‘Mi Mundo Mis Huellas’, la actual pareja del piloto Jamil Farah, dio a conocer la historia de fe y el nombre del santo al que se encomendó para quedar en embarazo.

PUBLICIDAD

Durante más de una década ‘Caro’ compartió su vida junto al actor Lincoln Palomeque, relación que culminó en buenos términos en 2022 y de la que nacieron sus dos ‘retoños’, Matías y Salvador. Pero llegar a este punto no fue tan fácil para la pareja, ya que si bien tenían el anhelo en convertirse en papás, las cosas no se le daban del todo; aunque habían optado por acudir a especialistas para que Cruz quedara en embarazo, para la vallecaucana la fe tuvo mucho que ver para que se concretara la gestación.

“En mayo de 2016 tuve un viaje a México a visitar a la Virgen de Guadalupe y yo soy muy devota. (...) Cuando llegué me acuerdo de que tenía una fe, y en esa basílica me encomendé a ella, hablé con ella y le dije: “Virgencita quiero ser mamá, me sueño con ser mamá y ojalá que sea pronto”. (...) A los tres meses exactos quedé embarazada de ‘Mati’; obviamente ayudándome con un método de ovulación”, expresó la mujer de 45 años, misma que dio a conocer el origen del nombre de su hijo mayor:

“‘Mati’ significa regalos de Dios. Es un niño tan anhelado, tan esperado, tan deseado y resulta que yo tenía organizada mi cesárea porque tengo que aceptar que soy una mujer, un poquito gallina y un poquito nerviosa con el tema de los dolores; y yo desde el día uno, dije que quería tener a mis hijos por cesárea”, añadió.