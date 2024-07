Lincoln Palomeque habló de su amor verdadero y Carolina Cruz tiene mucho que ver

Lincoln Palomeque es un reconocido actor, quien ha participado en numerosas producciones como ‘Perfil falso’, ‘Café con aroma de mujer’, entre otros. Además de su rol televisivo, su vida personal tampoco paso de largo, pues tuvo dos hijos, Matías y Salvador, fruto de su relación con la presentadora Carolina Cruz. A pesar de qué su unión llegó a su fin en el año 2022, actualmente el cucuteño estaría enfocado en cada uno de sus proyectos, pero recientemente Lincoln habló de su verdadero amor.

El actor, sin duda, ha sabido destacarse nacional e internacionalmente en toda una serie de producciones, sin embargo, luego de grabar la segunda temporada de ‘Perfil falso’ que pertenece a Netflix ha estado tomándose un tiempo de vacaciones con el fin de pasar tiempo de calidad con sus hijos con Carolina Cruz y también adelantar algunos proyectos, ya que es embajador de diferentes marcas y sus últimas apariciones se dieron en un evento de Chevrolet, mismo en el que su expareja estuvo presente y también en Colombiamoda.

En el último mencionado y que se llevó a cabo en Medellín, Palomeque habría asistido con su equipo de trabajo y por ende, siendo la cara de una cara, donde Carlos Ochoa tuvo la oportunidad de hablar con él, asegurando que por el momento está alejado de las pantallas y dándole paso al significado que tienen sus hijos en su vida “A eso, estoy dedicado, a compartir lo que más puedo con los niños. Yo soy, feliz, es el amor verdadero, verdadero, lo disfrutó al máximo cada minuto que estoy con ellos y bueno, buscó pasar mucho tiempo con ellos”.

Además, Lincoln Palomeque habló de la serie de ofertas que le han hecho para ser parte de algunos ‘realities’, pero el actor reiteró que tiene clara su verdadera pasión: “Tengo muy clara mi carrera en este momento y los que me han dicho me tengo que ausentar bastante y quiero estar cerca de los niños, entonces no tengo la necesidad y por ahora, no, pero uno nunca puede decir que no del todo porque no se sabe que llegue un ‘reality’ que de verdad, me guste y me conecte”.

¿Cuántos años estuvieron juntos Lincoln Palomeque y Carolina Cruz?

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz estuvieron juntos por alrededor de 14 años. Los inicios de su noviazgo se habría dado en el año 2008 y meses más tarde lo confirmaron. La ahora expareja se dejó ver junta en diversos eventos, así como también cumpliendo su sueño de convertirse en padres de Matías y Salvador, bajo la fecundación in vitro, sin embargo, luego de una serie de rumores sobre su separación, el actor y la presentadora confirmaron su ruptura en el año 2022.