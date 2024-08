“Qué bobada”: Expresentador de ‘Día a día’ discutió en vivo por el apoyo a Venezuela en las redes sociales

‘Día a día’ llegó hace 23 años a las pantallas colombianas como uno de los programas matutinos de Caracol Televisión, encargándose de acompañar a los televidentes durante un rango de tiempo y con el fin de cautivarlos a partir de la visita de diferentes figuras del entretenimiento, donde su equipo de presentadores terminan siendo los principales protagonistas como lo son Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Juan Diego Vanegas, Carlos Calero e Iván Lalinde.

Sin dejar de lado, al también humorista ‘Boyacomán’, que hace parte del programa desde hace algún tiempo, sin embargo, quien también figuró en ‘Día a día’, durante varios meses fue Jhovanothy, quien se dio a conocer trabajando en la emisora ‘Tropicana’ y gracias a su talento llegó a ser parte del matutino, donde logró ganarse el cariño de los televidentes, pero el comediante decidió tomar un nuevo rumbo renunciando al matutino para ser uno de los panelistas de ‘La kalle’ y también tendría algunas apariciones en ‘Blu Radio’.

En las mencionadas emisoras, Jhovanoty no ha pasado desapercibido, pues una de las más destacadas tuvo que ver con las disculpas oficiales realizadas a James Rodríguez por sus declaraciones en contra de su manera de jugar, donde las palabras por parte de la hermana del futbolista no faltaron sacando a flote que más allá de hacer reír, hay que tener una línea de respeto y también tener en cuenta las situaciones que pueden estar viviendo otros.

Ahora, la mencionada emisora compartió un corto clip en el que dejó ver la molestia de Jhovanoty con Manuela Cardona, nueva panelista con respecto a la situación que se vive en Venezuela, siendo el foco principal el compartir los post en apoyo a esta población y la “reelección” de Nicolás Maduro: “Lo hace es por moda. Esas famositas que suben, ay pray por Venezuela, ay que Venezuela libre, eso lo hacen es por moda. Qué bobada. Que haces tú, desde tu Instagram que haces desde la comodidad de tu sofá, allá una chimba, con internet y diciendo pay por Venezuela... Suben una historia estamos apoyando a Venezuela y en la otra mostrando una marca que no se pronuncia frente a la dictadura de Venezuela (...) no hay coherencia (...) Esta situación no es de ahorita (...) Eso es una güevonada”.

Mientras que Manuela no guardó silencio resaltando que las redes sociales son excelente canal para que las personas se unen, no ignorando esta situación y también dejó claro que si pudiera hacer algo más lo haría, pues es una situación que la tiene en alerta.