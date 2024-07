Expresentador de ‘Día a día’ le pidió disculpas a James Rodríguez y la hermana del jugador le ‘cantó la tabla’

‘Día a día’ es uno de los programas de entretenimientos más reconocidos en Colombia, pues lleva más de una década siendo parte de la pantalla chica de Caracol Televisión como programa matutino. Debido a su amplia presencia son varios los cambios por los que ha atravesado, sin embargo, desde hace un tiempo cuenta el mismo equipo de presentadores, quienes gracias a su carisma y espontaneidad conectan con los televidentes. Sin embargo, recientemente un expresentador de ‘Día a día’ le pidió disculpas a James Rodríguez y la hermana del jugador aprovechó para ‘cantarle la tabla’.

PUBLICIDAD

Se trata de Jhovanoty, quien durante varios meses fue el humorista de ‘Día a día’, junto a ‘Boyacomán’, pero decidió tomar un nuevo rumbo dejando el programa para ser parte de la emisora ‘La Kalle’, teniendo en cuenta que gran parte de su carrera la vivió en ‘Tropicana’. Su rol como comediante lo ha llevado, como a cualquier otro, a referirse a algunas figuras del entretenimiento como lo es James Rodríguez y en medio de su aparición en la radio el expresentador del matutino se refirió a esta situación.

“Les voy a decir algo, esto con toda la seriedad que no me caracteriza, durante estos 13 años, yo he sido uno de los comediantes que quizás más duro le he dado a James Rodríguez haciendo algunos tipos de apuntes. Y en los momentos donde peor le iba yo era el primero en darle duro. Todos los chistes, todos los apuntes que hice en contra de James Rodríguez por su bajo rendimiento me lo trago. En este momento, es el mejor jugador de América, muy por encima de la Copa América y está haciendo más que Messi”, reiteró Jhovanoty.

Las declaraciones del comediante no terminaron allí, pues aseguró que esperaba que su mensaje le llegara a James Rodríguez: “hermano, mil disculpas por todo lo que dije respecto a su rendimiento deportivo, en algún momento. Me retracto y me trago mis palabras y me las voy a seguir tragando”.

¿Qué dijo la hermana de James Rodríguez sobre las disculpas de Jhovanoty?

Como es costumbre, los respectivos videos fueron compartidos en la cuenta oficial de Instagram de ‘La kalle’, con el fin de que los internautas puedan revivir cada uno de los momentos y por ende, las entrevistas con cada uno de los invitados, pero también las palabras de Jhovanoty fueron subidas, donde horas más tarde, la hermana de James Rodríguez, Juana Valentina comentó: “Una cosa es ser comediante, y otra burlarse de un mal momento que puede estar pasando una persona. Ser comediante no te da el derecho de transgredir el respeto hacia otra persona. James, siempre ha estado y siempre va a estar. Qué lindo la vida y su manera de poner a todos en su lugar, justo en donde pertenecen, saludos”.